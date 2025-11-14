Sıcacık Bir Mola Zamanı! Gülümseten Kasım’da Kahve ve Çay Markalarında Muhteşem İndirimler
Kahve ve çay keyfinden vazgeçemeyenler için harika bir haberim var! Nescafé, Lipton, Starbucks ve Kuru Kahveci Mehmet Efendi gibi sevilen markalarda büyük indirimler başladı. İster sabah enerjini toplamak ister akşam huzurla demlenmek için olsun, favori içeceklerinizi şimdi çok daha uygun fiyata stoklama zamanı!
Bu içerik 13.11.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Gülümseten Kasım fırsatları arasında kahve severlerin vazgeçilmezi Nescafé indirimde!
Herkesin favorisi Starbucks indirimleri!
Çay tutkunlarının vazgeçilmezi Lipton, çay deneyimini adeta bir yaşam tarzına dönüştürüyor.
Kahve keyfini bir sanat haline getiren Julius Meinl şimdi indirimde!
Kahve denince akla gelen kalite ve titizliğiyle öne çıkan Tchibo, her fincanda taptaze aromalarıyla fark yaratıyor.
Bitki ve meyve çaylarını sevenlerin gönlünde taht kuran Doğadan, doğallığı ve lezzeti aynı fincanda buluşturuyor.
Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi Kahve Dünyası, Türk kahvesinden filtreye, espressodan kapsül kahveye kadar her damak zevkine hitap eden lezzetleriyle öne çıkıyor.
Kahvede tazelik, aroma ve karakterli tatlar senin için vazgeçilmezse, Moliendo tam sana göre!
İndirimdeki Jacobs, kahveyle güne başlamayı bir ritüele dönüştürenlerin favorisi olmaya devam ediyor.
Doğal içeriklere modern bir dokunuş katan Mim and More, lezzetli çaylarıyla son dönemin dikkat çeken markalarından biri.
