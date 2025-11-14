onedio
Sıcacık Bir Mola Zamanı! Gülümseten Kasım’da Kahve ve Çay Markalarında Muhteşem İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.11.2025 - 09:01

Kahve ve çay keyfinden vazgeçemeyenler için harika bir haberim var!  Nescafé, Lipton, Starbucks ve Kuru Kahveci Mehmet Efendi gibi sevilen markalarda büyük indirimler başladı. İster sabah enerjini toplamak ister akşam huzurla demlenmek için olsun, favori içeceklerinizi şimdi çok daha uygun fiyata stoklama zamanı!

Bu içerik 13.11.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Gülümseten Kasım fırsatları arasında kahve severlerin vazgeçilmezi Nescafé indirimde!

Klasik, Gold ve 3’ü 1 Arada serileriyle her damak zevkine hitap eden Nescafé; sade, sütlü ya da aromalı kahve sevenler için geniş bir seçenek sunuyor.

Sabah enerjini toplarken ya da gün ortasında mini bir mola verirken,bu indirimleri kaçırmadan favori kahveni stoklamayı unutmayın!

Herkesin favorisi Starbucks indirimleri!

İster mağazada keyifli bir mola ister evde kendi kahve ritüelini yaşamak iste, Starbucks’ın espresso bazlı içecekleri, öğütülmüş kahveleri ve kapsül seçenekleriyle aynı kaliteyi her yudumda hissedeceksiniz.

Çay tutkunlarının vazgeçilmezi Lipton, çay deneyimini adeta bir yaşam tarzına dönüştürüyor.

Çay keyfinin vazgeçilmez markalarından Lipton, her yudumda tazeliği ve doğallığı hissettirmeyi başarıyor.  Sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar günün her anına eşlik eden bu lezzet, şimdi indirimde! Favori çay çeşitlerini stoklamak için tam zamanı!

Kahve keyfini bir sanat haline getiren Julius Meinl şimdi indirimde!

Espresso, filtre kahve ve özel harmanlarıyla kafe kalitesini evinize taşıyan bu seçkin marka, şu anda indirimde! Kahve rutininize Avusturya esintisi katmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Kahve denince akla gelen kalite ve titizliğiyle öne çıkan Tchibo, her fincanda taptaze aromalarıyla fark yaratıyor.

Yumuşak içimli klasiklerinden yoğun aromalı Espresso Milano’ya kadar geniş ürün yelpazesiyle her damak zevkine hitap ediyor.

Bitki ve meyve çaylarını sevenlerin gönlünde taht kuran Doğadan, doğallığı ve lezzeti aynı fincanda buluşturuyor.

Zencefil, kuşburnu, papatya gibi karışık bitki çaylarından klasik yeşil çaylara kadar geniş ürün yelpazesiyle her ruh haline uygun bir seçenek sunuyor.

Doğadan ürünleri şu an indirimde! Favori karışımlarını sepete eklemenin tam zamanı!

Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi Kahve Dünyası, Türk kahvesinden filtreye, espressodan kapsül kahveye kadar her damak zevkine hitap eden lezzetleriyle öne çıkıyor.

Eğer sen de mis gibi kavrulmuş kahve kokusuna dayanamayanlardansan, Kahve Dünyası’nın Gülümseten Kasım indirimlerini sakın kaçırma!

Kahvede tazelik, aroma ve karakterli tatlar senin için vazgeçilmezse, Moliendo tam sana göre!

Her bir harmanı, menşeine göre ayrı ayrı kavrularak hazırlanan Moliendo kahveleri; ister yoğun espresso sevenlere, ister dengeli filtre kahve tutkunlarına hitap ediyor.

İndirimdeki Jacobs, kahveyle güne başlamayı bir ritüele dönüştürenlerin favorisi olmaya devam ediyor.

Çekirdek ve kapsül kahve çeşitleriyle her damak zevkine hitap eden marka, kahve keyfini her yudumda hissettiren klasiklerinden biri. Eğer sabahınıza güçlü bir başlangıç yapmak istiyorsanız, bu indirim tam da Jacobs tutkunları için!

Doğal içeriklere modern bir dokunuş katan Mim and More, lezzetli çaylarıyla son dönemin dikkat çeken markalarından biri.

Her biri özel harman teknikleriyle hazırlanan karışımlarında yapay aroma yerine gerçek bitki özleri kullanıyor. Yeşil çay, rooibos, lavanta ve hibiskus gibi seçilmiş bileşenleri bir araya getirerek hem zindelik hem de dinginlik sağlayan lezzetler sunuyor. 

