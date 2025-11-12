onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
''Şahin Kendini Vurdu'' Uzak Şehir 37. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket ''Şahin Kendini Vurdu'' Uzak Şehir 37. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.11.2025 - 10:14

Uzak Şehir” dizisinin 37. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 11.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alya’nın ilk sahnede giydiği muhteşem bordo ipek gömlek Club markasından! Altına kombinlediği jean ise Zara’dan…

Alya’nın ilk sahnede giydiği muhteşem bordo ipek gömlek Club markasından! Altına kombinlediği jean ise Zara’dan…

Ekranda onu izlerken tarzıyla bir kez daha büyülenmemek mümkün değil.

Borda ipek gömlek burada

Zara jean burada

Bordo gömleğin daha uygun fiyatlısını ve benzerini sizler için bulduk!

Jean pantolonun uygun fiyatlısına buradan göz atabilirsiniz.

Alya’nın bu sahnedeki paltosuna ben bayıldım! Eğer siz de beğendiyseniz, bu şık deri palto Club markasından.

Alya’nın bu sahnedeki paltosuna ben bayıldım! Eğer siz de beğendiyseniz, bu şık deri palto Club markasından.

İçine giydiği yüksek yaka elbiseye buradan göz atabilirsiniz.

Bordo deri palto burada

Bordo deri mont sevenler için daha uygun fiyatlısını sizin için bulduk!

Nare, bu bölümde Şahin'i ararken giydiği kürkle adeta göz kamaştırıyordu. Çok şık duran bu suni kürk ise Defacto’dan!

Nare, bu bölümde Şahin'i ararken giydiği kürkle adeta göz kamaştırıyordu. Çok şık duran bu suni kürk ise Defacto’dan!

Kürke buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kürkün benzer ve farklı renklerine göz atmak isterseniz sizin için önerimiz burada!

Alya’ya çok yakışan bu şık takımlar artık iyice meşhur oldu! Bu zarif ve stil sahibi takım ise Beymen Collection’dan.

Alya’ya çok yakışan bu şık takımlar artık iyice meşhur oldu! Bu zarif ve stil sahibi takım ise Beymen Collection’dan.

Camel Kruvaze Yün Ceket ve Bej Yün Karışımlı Pantolon

Sizin için bu takımın benzeri ve daha uygun fiyatlısını buraya bırakıyoruz!

Ceket önerimiz burada

Pantolon önerimize buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın