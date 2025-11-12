''Şahin Kendini Vurdu'' Uzak Şehir 37. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 37. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Bu içerik 11.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alya’nın ilk sahnede giydiği muhteşem bordo ipek gömlek Club markasından! Altına kombinlediği jean ise Zara’dan…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alya’nın bu sahnedeki paltosuna ben bayıldım! Eğer siz de beğendiyseniz, bu şık deri palto Club markasından.
Nare, bu bölümde Şahin'i ararken giydiği kürkle adeta göz kamaştırıyordu. Çok şık duran bu suni kürk ise Defacto’dan!
Alya’ya çok yakışan bu şık takımlar artık iyice meşhur oldu! Bu zarif ve stil sahibi takım ise Beymen Collection’dan.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın