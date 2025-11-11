onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Kozmetik
11.11 İndirimleri Başladı! Adidas İndiriminden Samsung Ürünlerine 11 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket 11.11 İndirimleri Başladı! Adidas İndiriminden Samsung Ürünlerine 11 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.11.2025 - 12:43

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 11 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Adidas indiriminden Samsung ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 11.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm modeli, teknolojiyle şıklığı buluşturan bir tasarım harikası!

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm modeli, teknolojiyle şıklığı buluşturan bir tasarım harikası!

Simsiyah alüminyum kasası ve siyah spor kordonuyla hem sportif hem de zarif bir görünüm sunuyor.

Bugün %13 indirimde!

Linki burada

Kahve tutkunlarına güzel haber! Bugün Amazon’da Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve indirime girmiş.

Kahve tutkunlarına güzel haber! Bugün Amazon’da Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve indirime girmiş.

Yumuşak içimi, dengeli aroması ve mis gibi kavrulmuş çekirdekleriyle özellikle sütlü kahveler için şahane bir tercih. Şuanda %33 indirimde 

Linki burada

Yeni bir tablet arayışındaysan, Samsung Galaxy Tab S10 FE tam sana göre olabilir!

Yeni bir tablet arayışındaysan, Samsung Galaxy Tab S10 FE tam sana göre olabilir!

8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle günlük işler, ders notları ya da dizi keyfi için fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor. 

Bugün %12 indirimde.

Linki burada

Spigen 10000 mAh Ultra Mini 30W USB-C

Spigen 10000 mAh Ultra Mini 30W USB-C

Gün içinde telefonunun, kulaklığının ya da tabletinin şarjı hemen bitiyorsa, Spigen 10000 mAh Ultra Mini 30W USB-C + USB-A 3 Portlu Powerbank tam sana göre!

Bugün %59 indirimde!

Linki burada

Seçili Temizlik ve Deterjan ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %20 NET indirim!

Seçili Temizlik ve Deterjan ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %20 NET indirim!

Eğer gardırobundaki siyah ve koyu renkli kıyafetlerin renginin solmasından ya da matlaşmasından rahatsızsan, Perwoll Siyahlar Çamaşır Deterjanı tam imdadına yetişebilir. 

Sepete özel fiyatı 167,92 TL.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kozmetik ve parfüm ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı!

Kozmetik ve parfüm ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı!

Kaşlarını gün boyu sabit tutmak istiyorsan, Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara favorin olacak!

İndirimli fiyatıyla 345,00 TL

Linki burada

Efsane Kasıma özel seçili beyaz eşyalarda sepette %11 net indirim!

Efsane Kasıma özel seçili beyaz eşyalarda sepette %11 net indirim!

Eğer mutfağında şıklıkla işlevselliği bir arada arıyorsan, Kumtel Beyaz Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set  tam senin için olabilir.

Sepete özel fiyatı 10.946,11 TL.

Linki burada

Retro ceket %25'e varan indirim fırsatıyla!

Retro ceket %25'e varan indirim fırsatıyla!

Bu kış gardırobuna hem rahat hem şık bir parça katmak istiyorsan,  bomber ceket aradığın parça olabilir!

Üstelik 'onedio10' koduyla ekstra indirim kazanabilirsiniz!

Retro Kolej Premium Oversize Bomber Ceket

Hills Kedi Maması şuanda piyasadaki en uygun fiyat fırsatıyla sunuluyor!

Hills Kedi Maması şuanda piyasadaki en uygun fiyat fırsatıyla sunuluyor!

Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, orta yaşlı kedilerin yaşam kalitesini korumak için yüksek kaliteli tavuk ve hindi unuyla özel olarak formüle edilmiş.

Şuanda %44 indirimle 824,90 TL.

Linki burada

Kasım Ayına Özel %70'e Varan İndirimler!

Kasım Ayına Özel %70'e Varan İndirimler!

Alin Nevresim Takımı, pratik şıklığı ve konforu bir araya getiriyor! Yumuşak dokusu sayesinde cildinize nazikçe temas ederken, ütü gerektirmeyen crinkle yapısıyla her zaman zahmetsiz bir kullanım sunuyor.

Şuanda %70 indirimiyle 990.00 TL.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Protein Paketi %29 İndirimli!

Protein Paketi %29 İndirimli!

En sevilen aromalar avantajlı pakette sizlerle!

Bugün 'onedio' indirim koduna özel ekstra %20 indirim fırsatını kaçırmayın!

Linki burada

11.11 indirimlerine özel Zühre Ana mağazasında tek fiyat fırsatı!

11.11 indirimlerine özel Zühre Ana mağazasında tek fiyat fırsatı!

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu, bromelain enzimi, L‑karnitin ve ananas özü ile hazırlanmış, lezzetli ve pratik bir takviye ürünü!

Linki burada

Altınyıldız Classics Erkek Bordo Polo Yaka Triko Kazak

Altınyıldız Classics Erkek Bordo Polo Yaka Triko Kazak

Sınırlı sayıda 'altın100' koduyla ekstra 500 TL'ye 100 TL indirim!

Linki burada

11.11'e özel adidas resmi mağazasında tüm indirimlere ek sepette %20 net indirim!

11.11'e özel adidas resmi mağazasında tüm indirimlere ek sepette %20 net indirim!

adidas Kadın Orginals Sneaker Ayakkabı sepette indirimle şuanda 4.419,15 TL.

Linki burada

L'Oreal'de yılda bir kez gelen 11.11 indirimler başladı!

L'Oreal'de yılda bir kez gelen 11.11 indirimler başladı!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın