onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
, Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Bosch Çamaşır Kurutma Makinesi İndirimde

etiket Günün Fırsatı: Bosch Çamaşır Kurutma Makinesi İndirimde

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 16:46

Artık çamaşır kurutmak eski stresli işlerden biri olmaktan çıkıyor! Bosch WQG25100TR 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, şu anda günün öne çıkan fırsatları arasında ve enerji tasarrufu ile sağlam yapısıyla kendini hemen fark ettiriyor. Hazırsanız, gelin birlikte bu pratik ve güçlü yardımcının detaylarına yakından göz atalım. 👇

Bu içerik 10.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bosch WQG25100TR 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, özellikle geniş aileler ya da haftalık çamaşır yükü yüksek olanlar için adeta bir kurtarıcı.

Bosch WQG25100TR 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, özellikle geniş aileler ya da haftalık çamaşır yükü yüksek olanlar için adeta bir kurtarıcı.

10 kilogramlık kapasitesi sayesinde büyük çamaşırları bile tek seferde kurutabiliyor, yani sürekli küçük partiler hâlinde çalıştırma derdinden kurtuluyorsunuz.

Bosch’un bu serisi, A+++ enerji sınıfına sahip ve böylece elektrik faturası konusunda sizi üzmüyor.

Bosch’un bu serisi, A+++ enerji sınıfına sahip ve böylece elektrik faturası konusunda sizi üzmüyor.

Hem doğayı korumak hem de cebinizi düşünmek isteyenler için harika bir detay. 

Ayrıca ısı pompası teknolojisiyle çalışıyor, yani kurutma süresince çamaşırlarınıza nazik davranıyor, aşırı ısıdan kaynaklanan çekme veya yıpranma riskini minimuma indiriyor.

Kurutma programları da oldukça çeşitliliğe sahip. Pamukludan sentetiğe, yünlüden hassas çamaşıra kadar her tip kumaşa uygun ayarları bulabiliyorsunuz.

Kurutma programları da oldukça çeşitliliğe sahip. Pamukludan sentetiğe, yünlüden hassas çamaşıra kadar her tip kumaşa uygun ayarları bulabiliyorsunuz.

“Eco” modu sayesinde enerji tasarrufu yaparken, “Hızlı Kurutma” seçeneği acil durumlarda işinizi kurtarıyor. Ayrıca Bosch’un “AntiCrease” yani kırışıklık önleyici özelliği sayesinde çamaşırlar kuruduktan sonra ütülemek neredeyse yarı yarıya azalıyor; özellikle gömlek ve bluz sahipleri buna bayılacak!

Bir diğer artısı da kullanım kolaylığı. LED ekranı ve anlaşılır tuşları sayesinde program seçmek çok kolay!

Bir diğer artısı da kullanım kolaylığı. LED ekranı ve anlaşılır tuşları sayesinde program seçmek çok kolay!

Kısacası Bosch WQG25100TR, hem kapasite hem teknoloji hem de enerji verimliliği açısından göz dolduruyor. 

Eğer çamaşır kurutma sürecini daha konforlu, hızlı ve ekonomik hâle getirmek istiyorsanız, bu makine kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek.

Bir çok kullanıcı bu makine çok iyi bir kapasite ve enerji verimliliği vaat ediyor demiş. Kullanıcılar  özellikle sessizlik, kalite hissi, büyük yük kapasitesi konusunda olumlu görüş bildirmiş. Ama dikkat edin: kurutma süresi hızlı olmayabilir  büyük yüklerde biraz sabır gerekebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Efsane Kasım Beyaz Eşyalarda %10 Efsane İndirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın