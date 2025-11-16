Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri!
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Kahve Dünyası ürünlerinden Lancôme maskaraya kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 16.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi, haftanın çok satanları arasında yerini almış!
Kahve tutkunlarının bu hafta favorisi!
Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Aydınlatıcı Yüz Kremi
Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.
Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!
Lancôme maskaralarındaki %50 indirimle birlikte son dönemin gözdesi Hypnôse Drama adeta sepetlerin parlayan yıldızı haline geldi!
Kiperin Türkiye’nin tüm ürünlerinde 2.’ye %50 indirim olunca bu fırsat kaçırılmadı!
Sepette %10 net indirim olunca herkes seyir keyfini artıracak televizyonunu aldı!
FITNESS PAKETİ’nde %26 indirime ek olarak 'onedio' koduyla gelen %20 ekstra indirimi görenler bu fırsatı anında değerlendirdi.
Royal Canin Yetişkin Köpek Maması, indirim ve hediyeleriyle bu hafta herkesin favorisi oldu!
Void Basic'in %30'a varan indirimine ek olarak 'onedio' koduyla gelen %10 ekstra indirimi görenler bu fırsatı değerlendirdi.
