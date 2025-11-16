onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

etiket Kasım İndirimlerinde Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.11.2025 - 14:58

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Kahve Dünyası ürünlerinden Lancôme maskaraya kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 16.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Göz çevresi bakımında etkileyici bir çözüm arayanlar için gerçekten etkileyici bir ürün. Pro-Xylane ve hyaluronik asit içeriği sayesinde ince çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatmaya yardımcı olurken, metal aplikatörüyle soğuk masaj etkisi yaratıp göz altı şişkinliklerini azaltmaya destek oluyor.

Linki burada

Kahve tutkunlarının bu hafta favorisi!

Kahve tutkunlarının bu hafta favorisi!

Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve, yumuşak içimi, dengeli aroması ve mis gibi kavrulmuş çekirdekleriyle özellikle sütlü kahveler için şahane bir tercih.

Linki burada

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Aydınlatıcı Yüz Kremi

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Aydınlatıcı Yüz Kremi

Özellikle parlak, dengeli ve taze bir cilt dokusu arayanlar için gerçekten harika bir tercih. Su bazlı hafif yapısıyla cilde hızlıca nüfuz ederken, hyaluronik asit içeriğiyle derinlemesine nem sağlar. 

Linki burada

Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.

Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.

Ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşirken, bir yandan da hayatın küçük anlarındaki güzelliği fark ettiren bu eser, Gospodinov’un şiirsel diliyle okuyucuyu derinden etkiliyor. Yazar, bahçıvan metaforu üzerinden yaşamı bir bahçe gibi ele alıyor: bakımı, sabrı ve kaçınılmaz soluşuyla birlikte.

Bahçıvan ve Ölüm burada

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!

Geleneksel kahve keyfini modern bir dokunuşla yaşamak istersen, Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi tam sana göre. Orta kavrulmuş yapısı sayesinde ne çok sert ne de çok hafif; tam kıvamında bir içim sunuyor.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lancôme maskaralarındaki %50 indirimle birlikte son dönemin gözdesi Hypnôse Drama adeta sepetlerin parlayan yıldızı haline geldi!

Lancôme maskaralarındaki %50 indirimle birlikte son dönemin gözdesi Hypnôse Drama adeta sepetlerin parlayan yıldızı haline geldi!

Lancôme Hypnôse Drama 01, anında dolgunluk ve yoğun hacim etkisi arayanlar için tam bir efsane.

Linki burada

Kiperin Türkiye’nin tüm ürünlerinde 2.’ye %50 indirim olunca bu fırsat kaçırılmadı!

Kiperin Türkiye’nin tüm ürünlerinde 2.’ye %50 indirim olunca bu fırsat kaçırılmadı!

Kiper’in %100 saf ve doğal, çift hidrolize edilmiş toz kolajeni, yüksek biyoaktivite ve biyoyararlanım sunan yapısıyla günlük bakım rutinine güçlü bir destek eklemek isteyenler için oldukça ideal. Linki burada

Sepette %10 net indirim olunca herkes seyir keyfini artıracak televizyonunu aldı!

Sepette %10 net indirim olunca herkes seyir keyfini artıracak televizyonunu aldı!

Onvo QLED TV 55 inç büyüklüğünde, QLED paneliyle canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor. 4K çözünürlük (3840 × 2160), dahili uydu alıcı, Google TV işletim sistemi, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı gibi akıllı özelliklerle donatılmış.

Linki burada

FITNESS PAKETİ’nde %26 indirime ek olarak 'onedio' koduyla gelen %20 ekstra indirimi görenler bu fırsatı anında değerlendirdi.

FITNESS PAKETİ’nde %26 indirime ek olarak 'onedio' koduyla gelen %20 ekstra indirimi görenler bu fırsatı anında değerlendirdi.

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada!

Linki burada

Royal Canin Yetişkin Köpek Maması, indirim ve hediyeleriyle bu hafta herkesin favorisi oldu!

Royal Canin Yetişkin Köpek Maması, indirim ve hediyeleriyle bu hafta herkesin favorisi oldu!

26-44 kg arasındaki büyük ırk köpeklerin yetişkin dönemine özel geliştirilmiş dengeli bir kuru mama. %44 indirim oranıyla hediyeleri kaçırmayın!

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Void Basic'in %30'a varan indirimine ek olarak 'onedio' koduyla gelen %10 ekstra indirimi görenler bu fırsatı değerlendirdi.

Void Basic'in %30'a varan indirimine ek olarak 'onedio' koduyla gelen %10 ekstra indirimi görenler bu fırsatı değerlendirdi.

VOID Premium Oversize Basic Tişört, rahat kalıbı ve temiz çizgisiyle günlük kombinlerin yeni favorisi olmaya aday.  Yumuşak dokusu ve şık duruşuyla ister spor ister casual tarzlarda her an elinizin gittiği parça olacak.

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın