Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo İndiriminden Bioderma Ürünlerine 18 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo İndiriminden Bioderma Ürünlerine 18 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.11.2025 - 12:59 Son Güncelleme: 18.11.2025 - 13:09

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 18 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Lenovo indiriminden Bioderma ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 18.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Günlük ihtiyaçlarda harcadıkça kazan fırsatıyla 1000 TL'ye 200 TL ve 1500 TL'ye 400 TL sepette indirimini kaçırmayın!

Julius Meinl Çekirdek Kahve Seti, güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için tam bir sabah ritüeli adayı.

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarıyla öne çıkan Lenovo LOQ 15IAX9, i5-12600HX işlemcisi ve 16 GB DDR5 RAM’iyle hem oyun hem de yoğun iş akışları için güçlü bir seçenek sunuyor.

Bu model, hızlı açılan uygulamalar, akıcı oyun deneyimi ve yüksek performans isteyen kullanıcılar için oldukça ideal.

Lexar Jumpdrive 256GB V400 USB 3.0 Flash Bellek, geniş depolama alanı ve hızlı aktarım performansıyla bugün indirimde yakalanması gereken ürünlerden biri.

Yedeklemelerinizi düzenlemek, dosyalarınızı güvenle taşımak veya iş akışınızı hızlandırmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

Bugün %14 indirimde

Bioderma Atoderm Cream Ultra, normal ve kuru ciltler için ideal bir nemlendirici yüz bakım kremi.

Cildinizi derinlemesine nemlendirip yumuşacık tutmak isteyenler için harika bir seçenek.

Seçili Hepsiburada satıcılı parfümlerde %50 net indirim ve kupon fırsatı!

Yves Saint Laurent Libre Intense, güçlü ve zarif kokusuyla herkesin favorisi haline gelmiş kadın parfümü şu anda indirimde! 

Sepete özel fiyatı 7.559,50 TL.

Mai Enzo Antrasit Blazer Ceket, sepet indirimine ek 500 TL kupon indirim fırsatına mutlaka göz atın!

Bu ceket zarif bir tasarımla gardırobunuza çok yönlü bir şıklık katmak için harika bir tercih.

Sepete özel fiyatı 2.498,94 TL

Emsan Griss Hardstone Gold döküm kek kalıbı, mutfakta hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor.

Isıyı eşit dağıtarak keklerinizin kusursuz şekilde pişmesini sağlayan bu kalıp, uzun ömürlü yapısıyla favori mutfak gereçlerinizden biri olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 349,98 TL

Manijero’nun Zeta Kürklü Kemerli Süet Terlik bugün Hepsiburada'da indirimde!

Hakiki deri dış yüzeyi, yumuşacık kürk iç astarı ve tokalı kemer detayıyla hem şık hem konforlu bir tercih.   Kum süet rengi sıcak ve nötr tonlarıyla kolayca kombin yapılabilir.

Sepete özel fiyatı 1.100 TL. 

Kiperin Türkiye’nin tüm ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını mutlaka değerlendirin!

Kiper’in %100 saf ve doğal, çift hidrolize edilmiş toz kolajeni, yüksek biyoaktivite ve biyoyararlanım sunan yapısıyla günlük bakım rutinine güçlü bir destek eklemek isteyenler için oldukça ideal. 

La Roche Posay'de Kasım'a özel sepette 30% indirim!

La Roche‑Posay Cicaplast Baume B5, cildin onarılmasına ve yatıştırılmasına yardımcı olan zengin bu bakım kremini indirimli fiyatıyla alabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 699,93 TL.

Protein Bar Lansman ürünü bugüne özel %11 indirimli!

Yüksek protein ve düşük şekerli whey proteini kaynaklı bu lezzetli protein barını mutlaka denemelisiniz.

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %20 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Graffiti Flow Nakış Detaylı Premium Oversize Ceket %30'a varan indirimle!

Oversize Ceket’in sofistike ve kendine has stiline bayılacaksınız, detaylardaki zarafet ve oversize kesim bir araya gelince hem şık hem rahat bir duruş ortaya çıkıyor.

Üstelik 'onedio10' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Midos kedi ve köpek mamalarında %44 indirim fırsatıyla şuanda piyasadaki en uygun fiyata sunuluyor!

Erkek Sweatshirtler %50 indirim fırsatıyla!

Bu beyaz kapüşonlu sweatshirt, minimalist yazı baskısıyla hem rahat hem stil sahibi bir günlük parça. 

İndirimli fiyatıyla 339.50 TL.

