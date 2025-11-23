Kasım İndirimlerinde Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Under Armour ayakkabıdan Lancôme maskaraya kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 23.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
URBAN Care Expert Biotin & Kafein Dökülme Karşıtı Saç Toniği, haftanın çok satanları arasında yerini almış!
Koşu ve antrenman sırasında konforla performansı bir araya getiren harika bir model.
Matt Haig’in Radley Ailesi romanı, sıradışı bir aile hikâyesini hem eğlenceli hem de dokunaklı bir dille anlatan, sürükleyici bir kitap.
Bu hafta çok satanlar listesine giren Akıllı Ampul, 8,7 W enerji tüketimi, 2.4 GHz Wi-Fi bağlantısı ve 16 milyon renk tonuna kadar ayarlanabilen ışık özelliğiyle dikkat çekiyor.
Anthony Jackson 5’li Alexander Erkek Atlet, kaliteli kumaş yapısıyla günlük kullanımda konfor arayanlar için gerçekten ideal bir set.
Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!
Emsan Griss Hardstone döküm kek kalıbı, mutfakta hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor.
Bu hafta Penti 1 alana 1 hediye kampanyasında en beğenilen ürün, Lacivert Soft Feel Tayt oldu!
L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah, haftanın çok satanları arasında yerini almış!
Patili Kasım indirimlerinde Royal Canin’den Ever Clean kedi kumlarına kadar birçok üründe harika fırsatlar sepetleri doldurdu.
Protein Bar 32’li paket, bu hafta %14’lük indirimiyle en çok değerlendirilen fırsatlardan biri oldu!
Paen ürünlerinde Kasım’a özel %60’a varan indirimler yoğun ilgi gördü; özellikle sweatshirt ve hoodieler fırsatla birlikte dolaplarda yerini çoktan almaya başladı.
