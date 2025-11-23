onedio
Kasım İndirimlerinde Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
23.11.2025 - 15:34

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Under Armour ayakkabıdan Lancôme maskaraya kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 23.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

URBAN Care Expert Biotin & Kafein Dökülme Karşıtı Saç Toniği, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Biotin ve kafein içeriği sayesinde saç köklerini beslemeye ve güçlendirmeye yardımcı olurken, düzenli kullanımda saç yoğunluğunu artırmaya destek oluyor.

Linki burada

Koşu ve antrenman sırasında konforla performansı bir araya getiren harika bir model.

Charged Cushioning teknolojisi sayesinde her adımda darbe emilimi sağlıyor, dayanıklı kauçuk dış tabanı zeminle güvenli bir tutuş sunuyor. 

Under Armour Koşu Ayakkabısı burada

Matt Haig’in Radley Ailesi romanı, sıradışı bir aile hikâyesini hem eğlenceli hem de dokunaklı bir dille anlatan, sürükleyici bir kitap.

Yıllardır kendi vampir doğalarını bastırarak “normal” bir hayat sürmeye çalışsalar da, bir gece yaşanan beklenmedik bir olay tüm dengelerini değiştirir.

Okuyucu yorumu;

Yazarın hangi kitabını okuduysam kendimi sanki sürükleyici bir filmin içinde gibi hissediyorum. Bu kitabı okurken de soğuk bir kış gününde ailemle ‘hadi fantastik bir şeyler izleyelim’ demiş de televizyonun karşısında bulmuşum gibi oldu. Yine muhteşem bir kitap çıkarmış yazar. 5/5 verilir.

Linki burada

Bu hafta çok satanlar listesine giren Akıllı Ampul, 8,7 W enerji tüketimi, 2.4 GHz Wi-Fi bağlantısı ve 16 milyon renk tonuna kadar ayarlanabilen ışık özelliğiyle dikkat çekiyor.

E27 duyu sayesinde hemen evinizdeki standart lamba yerlerine uyum sağlıyor. Amazon Alexa ve Google Home ile uyumlu çalışabildiği için sesle kontrol imkânı sunuyor.

Linki burada

Anthony Jackson 5’li Alexander Erkek Atlet, kaliteli kumaş yapısıyla günlük kullanımda konfor arayanlar için gerçekten ideal bir set.

%100 organik pamuktan üretilmiş, ekstra uzun kesimi ve ince fitilli tasarımıyla hem konforu hem dayanıklılığı bir arada sunuyor. 

Linki burada

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!

Türkiye menşeli çekirdeklerden gelen yoğun ama dengeli aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için birebir. Orta gövdesi ve yumuşak içimi sayesinde her demlemede aynı tatlı uyumu yakalıyor!

Linki burada

Emsan Griss Hardstone döküm kek kalıbı, mutfakta hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor.

Isıyı eşit dağıtarak keklerinizin kusursuz şekilde pişmesini sağlayan bu kalıp, uzun ömürlü yapısıyla favori mutfak gereçlerinizden biri olmaya aday.

Linki burada

Bu hafta Penti 1 alana 1 hediye kampanyasında en beğenilen ürün, Lacivert Soft Feel Tayt oldu!

Paralel çift dikiş yapısı sayesinde hem ekstra dayanıklı hem de çok daha temiz bir görünüm sunuyor. Yumuşacık dokusu ve düz, desensiz yapısıyla ister spor ister günlük kombinlere rahatça uyum sağlayacak.

Linki burada

L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Tek katta bile kirpiklere belirgin hacim kazandıran klasik ve güçlü bir ürün. Yoğun fırça başlığı, her kirpiğe tek tek nüfuz ederek gün boyu kalıcı ve dolgun bir görünüm sağlıyor.

Linki burada

Patili Kasım indirimlerinde Royal Canin’den Ever Clean kedi kumlarına kadar birçok üründe harika fırsatlar sepetleri doldurdu.

Hills Adult Kuzu Etli Kedi Maması, sindirimi kolay malzemeler ve destekleyici besin öğeleriyle kalp, böbrek ve idrar yolu sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Mutlaka göz atmalısınız!

Protein Bar 32’li paket, bu hafta %14’lük indirimiyle en çok değerlendirilen fırsatlardan biri oldu!

Paket içeriğinde 4 farklı aromadan toplamda 32 adet Protein Bar ürününü uygun fiyata deneyebilirsiniz.

Linki burada

Paen ürünlerinde Kasım’a özel %60’a varan indirimler yoğun ilgi gördü; özellikle sweatshirt ve hoodieler fırsatla birlikte dolaplarda yerini çoktan almaya başladı.

Üstelik tüm indirimlere ek olarak sepette %20 daha indirim var!

Linki burada

