onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Kasım Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Kasım Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.11.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22- 28 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL

Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL
onedio.com

  • Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 179 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Doğuş / Bor Şeker Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 429,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 199,50 TL

  • Yöremce Yaprak Mercimek 2,5 Kg 114,50 TL

  • Yöremce Beyaz Nohut 1 Kg 78,50 TL

Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 65 TL

Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 65 TL
onedio.com

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Torku / Kaanlar Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 229 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 109 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 58 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 58 TL
onedio.com

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 58 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 58 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör Bisküvi 45 TL

  • Eti Burçak Bisküvi  50 TL

  • Eti Browni Gold Kek 50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Bingo Sıvı Deterjan 2 Litre 99 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 75 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1350 ml 75 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

27 Kasım 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL

Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL
onedio.com

  • HI-LEVEL 50' UHD Smart Tv 11.999 TL

  • Toshiba 43' 4K Ultra HD VIDAA Tv 10.999 TL

Efsane Kasım'a özel televizyonlarda sepette %5 net indirim fırsatını kaçırmayın!

HILFE Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 299 TL

HILFE Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 299 TL
onedio.com

  • Piranha Yüksek Hızlı Powerbank 10.000 mAh 399 TL

  • Go mobile Kablosuz Mouse 89,50 TL

  • Imiki T12 SE Kablosuz Kulakiçi Kulaklık 579 TL

  • Piranha Yüksek Hızlı Silikon Kablo 79,50 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.599 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.599 TL
onedio.com

Efsane Kasım'a özel seçili beyaz eşyalarda sepette %10 net indirim fırsatına buradan ulaşabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinbo El Tipi Buharlı Temizleyici 1.599 TL

Sinbo El Tipi Buharlı Temizleyici 1.599 TL
onedio.com

  • Philips 5000 Serisi Buharlı Ütü 2.799 TL

  • Onvo Erkek Bakım Seti 1.199 TL

  • Sinbo El Mikseri 479 TL

  • Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.899 TL

  • Pierre Cardin 5 Başlıklı Epilasyon Seti 899 TL

  • Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti 999 TL

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 949 TL

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 599 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan Efsane Kasım indirimleri burada.

Katlanır Tepsili Sehpa 699 TL

Katlanır Tepsili Sehpa 699 TL
onedio.com

  • Papilla İkiz Balık Tavası 499 TL

  • Papilla Sahan 209 TL

  • Papilla Tava 259 TL

  • Hascevher Metal Kesme Panosu 299 TL

  • Midi Tava Ürünleri 189 TL

  • Luminarc Zellie Yemek Tabağı / Kase 55 TL

  • Paşabahçe Karaman Kase 6'lı 139 TL

  • Paşabahçe Tokio 12 Parça Bardak Seti 249 TL

  • Seramik Kayık Tabak 49,50 TL

  • Süzgeç 3'lü 175 TL

  • Limon Sıkacağı 32,50 TL

  • Un Eleği 49,50 TL

  • Yumurtalık 4'lü 69,50 TL

  • Plastik Çerezlik Çeşitleri 15 TL

  • 6+1 Tepsili Kahvaltılık Seti 179 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 115 TL

  • Saklama Kabı 15,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 4'lü 49,50 TL

  • Salata Kurutucu 179 TL

  • 6 Parça Saklama Kabı Seti 99,50 TL

  • 3 Bölmeli Saklama Kabı 49,50 TL

  • Bölmeli Beslenme Kutusu 29,50 TL

REVOLT 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

REVOLT 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
onedio.com

  • Volta Elektrikli Moped 39.990 TL

  • 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

onedio.com

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL

  • Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 249 TL

  • Kadın / Erkek Keçeli Ev Terliği 89,50 TL

  • Kadın Nazar Boncuklu Ev Terliği 199 TL

  • Kadın Kalın Taban Ev Terliği 129 TL

  • Koltuk Örtüsü 159 TL

  • Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL

  • Tek Kişilik Pamuk Battaniye 299 TL

  • Jakarlı İpliği Boyalı Yüz Havlusu 49,50 TL

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Alt 159 TL

  • Kadın Sabahlık 479 TL

  • Kadın Pelüş Mont 699 TL

  • Erkek Polar Takım 449 TL

  • Penye Alıştırma Sütyeni 109 TL

  • Straplez Dantel Sütyen 149 TL

  • Erkek / Kız Çocuk Atlet 54,50 TL

  • Kadın Camping Soket Çorap 29,50 TL

  • Erkek Çocuk Boxer 2'li 89,50 TL

  • Kız Çocuk Slip 2'li 65 TL

2 Kapaklı Erzak Kiler Dolabı 5.999 TL

2 Kapaklı Erzak Kiler Dolabı 5.999 TL
onedio.com

  • Lisanslı Taç ve Toka 69,50 TL

  • Çok Amaçlı Kutu 22,50 TL

  • Organizer Sepet 3'lü 99,50 TL

  • İlaç Kutusu 17,50 TL

  • Döner Başlıklı Askı 4'lü 49,50 TL

  • Yapay Fanus Çiçek 99,50 TL

  • Ayakkabı Rampası 21,50 TL

  • Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL

  • Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49,50 TL

  • Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 99,50 TL

  • Çöp Kovası 149 TL

  • Tuvalet Fırçası 89,50 TL

  • Çamaşır Selesi 149 TL

  • Cam Küllük 39,50 TL

  • Tekerlekli Katlanabilir Kapaklı Kutu 349 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hot Wheels Oyuncak Taşıyıcı Tırlar 359 TL

Hot Wheels Oyuncak Taşıyıcı Tırlar 359 TL
onedio.com

  • Oyuncak Dikey Elektrik Süpürgesi 129 TL

  • Oyuncak Yazar Kasa 269 TL

👇🏽

👇🏽
onedio.com

👇🏽

👇🏽
onedio.com

28 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL
onedio.com

  • Polosmart 5in1 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.490 TL

  • Polosmart Oje Kurutucu 199 TL

  • Polosmart Manikür Pedikür Seti 249 TL

  • Polosmart Şarjlı Topuk Törpüsü 279 TL

  • Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 179 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

  • Polosmart Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı 349 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Polosmart Led Işıklı Ayna 225 TL

  • Polosmart Ağız Duşu 549 TL

  • Polosmart Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı 499 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 399 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL

  • Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 2.750 TL

  • Polosmart Diş Fırçası 349 TL

  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 549 TL

  • Polosmart Vücut Bakım Seti 399 TL

  • Polosmart Mini Düzleştirici Tarak 449 TL

  • Polosmart Erkek Kişisel Bakım Seti 149 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası 349 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
onedio.com

  • Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL

  • Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

  • Kumtel Mikrodalga Fırın 2.490 TL

  • Keysmart Semaver 1.950 TL

  • Keysmart Halı Yıkama Makinesi 3.790 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990 TL

  • Keysmart Peronal Blender 999 TL

  • Altus Mini Ütü 790 TL

  • Prolone Figürlü Bluetooth Kulaklık 549 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.090 TL

  • Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 5.990 TL

  • IMEX Lcd Yazı Tahtası 199 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan Efsane Kasım indirimleri burada.

Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL

Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL
onedio.com

  • Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 139 TL

  • Altın Rimli Kase 3'lü 89 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 249 TL

  • Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Cam Kupa 149 TL

  • Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 55 TL

  • Desenli Tepsi Çeşitleri 75 TL

  • Benante Gravürlü Bambu Kase 429 TL

  • Benante Standlı Bambu Tuzluk Seti 269 TL

  • Benante Bambu Sunumluk Çeşitleri 169 TL

  • Benante Desenli Kahve Fincan Seti 2'li 349 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 59 TL

  • Rakle Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 189 TL

  • Lav Eda Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Lav Vega Saklama Kabı 149 TL

  • Cam Kase 109 TL

  • Alpina Bıçak Seti 3'lü 329 TL

  • Cook Love Gold Mutfak Gereçleri 99 TL

  • Cook Love Gold Mutfak Ekipmanları 129 TL

  • Okyanus Makyaj Organizeri 125 TL

  • Okyanus Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 229 TL

  • Okyanus Standlı Fırçalı Cam Sıvı Sabunluk Seti 500 cc 399 TL

  • Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

  • Mutfak Gereçleri 59 TL

  • Telefon Tutucu 15 TL

Oyuncak Araçlar 350 TL

Oyuncak Araçlar 350 TL
onedio.com

  • Fisher Price Yumuşak Küpler 199 TL

  • Fisher Price Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları 99 TL 

  • Sulu Oyun Matı 279 TL

Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL

Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL
onedio.com

  • Oyuncak İş Araçları 139 TL

  • Büyük Teker Renkli Araba 219 TL

  • Oyuncak Ocak Seti 375 TL

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL
onedio.com

  • Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

  • Dagi Yüz Havlusu 139 TL

  • Dagi El Havlusu 85 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 299 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

  • Dagi Ayaklı Havlusu 149 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 35 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL

  • Mega Hurç 85 TL

  • Maxi Hurç 69 TL

  • Mini Hurç 49 TL

  • Akordiyon Maxi 35 TL

  • Akordiyon Midi 29 TL

  • Akordiyon Mini 25 TL

  • Mega Kutulu Hurç 119 TL

  • Baza Kutulu Hurç 99 TL

  • Raf Organizer 79 TL

  • Kulplu Pencereli Maxi Hurç 59 TL

  • Kulplu Pencereli Mega Hurç 65 TL

  • Kulplu Midi Hurç 49 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wexta Çocuk Valiz 799 TL

Wexta Çocuk Valiz 799 TL
onedio.com

  • Casilli Kadın Termal Tayt 199 TL

  • Kadın Soft Oduncu Gömlek 329 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Kadın Bluz 239 TL

  • Kadın Eşofman Altı 129 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Alt 189 TL

  • Şal 159 TL

  • Kadın Panço 229 TL

  • Kadın Kedi Desenli Terlik 169 TL

  • Ev İçi Örme Patik 69 TL

  • Polar Şal 109 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 69 TL

  • Polar Bere 69 TL

  • Polar Balaklava 79 TL

  • Polar Eldiven 89 TL

  • Polar Kesik Parmak Eldiven 89 TL

İndirimli valizlere buradan göz atabilirsiniz.

ŞOK 22 - 25 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Paşabahçe Motto Kase 75 TL

Paşabahçe Motto Kase 75 TL
onedio.com

  • Iconic Kase 50 TL 

  • Aware Fincan / Kupa 75 TL 

  • Karaf 75 TL 

  • 3'lü Semaver Çay Bardağı 75 TL 

  • Polar Saklama Kabı 75 TL 

  • Borcam Kase 75 TL 

  • Keramika Makarna Tabağı 75 TL 

  • Hayvan Figürlü Kupa 169 TL 

  • Ayaklı Sunumluk 50 TL 

  • 2'li Cam Yağlık 75 TL 

  • Porselen Kase 50 TL 

  • 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı 75 TL 

  • Borcam Kek Börek Taşıma Kabı 75 TL 

  • Boncuk Sürahi 50 TL 

  • 3'lü Saklama Kabı 25 TL

  • Kaydırmaz Orta Boy Kulplu Kesim Tahtası 75 TL 

  • Hazneli Sprey El Mopu 75 TL

  • Süzgeç 75 TL 

  • Kristal Çay Kutusu Organizeri 75 TL 

  • Kedi Figürlü Masa Aynası 100 TL 

  • Kapaklı Çok Amaçlı Leğen 75 TL 

  • Telefon Priz Tutucu 5,99 TL 

  • İkili Askı 25 TL 

  • Vantuzlu Banyo Paspası 75 TL 

  • Yer Karosu 25 TL 

  • Yapışkanlı Duvar Rafı 299 TL 

  • Kalanchoe Saksı Çiçeği 89,90 TL

Kasım indirimlerinde yer alan ev yaşam ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Hot Wheels Beşli Araba Seti 449 TL

Hot Wheels Beşli Araba Seti 449 TL
onedio.com

  • Cars Karakterli Tekli Araba 169 TL 

  • Prens ve Prenses Çocuk Açılır Koltuk 999 TL 

  • Barbie Bebek Eğlenceli Saçlar 699 TL 

  • Lisanslı Puzzle 50 TL 

  • Duo Kutu Oyunu 89,95 TL

  • Pelüş Uğur Böceği 179 TL 

  • Boncuklu Takı Seti 75 TL 

  • İki Katlı Mutfak Seti 129 TL 

  • 4 x 4 Off - Road Uzaktan Kumandalı Araba 599 TL 

  • Magic Metal Araba 179 TL 

  • Spor Motosiklet 100 TL 

  • Blok Çiçek Çeşitleri 119 TL

  • 3'lü Desenli Soft Top 75 TL 

  • Sevimli Halka Oyunu 69,95 TL 

  • 10'lu Oyun Hamuru 149 TL

  • 6'lı Boyama Yumurtaları 59,95 TL 

  • Mini İnşaat Araçları 100 TL 

  • Saklama Kutulu Oyun Hamuru Seti 249 TL 

  • Kurmalı Balık Tutma Oyunu 79,95 TL 

  • Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 75 TL 

  • Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL 

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • 60'lı Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 249 TL 

  • 8'li Papia Biocare/Inova Kağıt Havlu 99 TL 

  • Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı 109 TL 

  • Dove Şampuan Onarıcı Bakım 79 TL 

  • Ülker Dankek Rulo Pasta 45 TL

Kasım indirimlerinde yer alan oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

Samsung 5 Programlı Ankastre Bulaşık Makinesi 19.999 TL

Samsung 5 Programlı Ankastre Bulaşık Makinesi 19.999 TL
onedio.com

  • Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 71.999 TL

  • Dijitsu Mikrodalga Fırın 2.699 TL

  • Xiaomi Smart Air Purifier Elite Akıllı Hava Temizleyici 15.599 TL

  • Xiaomi Smart Pet Care Hava Temizleyici 4.499 TL

  • Xiaomi Microwave 20 Lt Mikrodalga Fırın 3.999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsung 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Tv 28.449 TL

Samsung 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Tv 28.449 TL
onedio.com

  • LG 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 40.999 TL

  • Tefal X-Force Flex Allergy Aqua Dik Süpürge 13.999 TL

  • Dyson Gen5detect Şarjlı Dikey Süpürge 31.899 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın