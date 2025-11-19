onedio
22 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 22 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.11.2025 - 12:43

ŞOK 22 - 25 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 25 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Paşabahçe Motto Kase 75 TL

Paşabahçe Motto Kase 75 TL

  • Iconic Kase 50 TL 

  • Aware Fincan / Kupa 75 TL 

  • Karaf 75 TL 

  • 3'lü Semaver Çay Bardağı 75 TL 

  • Polar Saklama Kabı 75 TL 

  • Borcam Kase 75 TL 

  • Keramika Makarna Tabağı 75 TL 

  • Hayvan Figürlü Kupa 169 TL 

  • Ayaklı Sunumluk 50 TL 

  • 2'li Cam Yağlık 75 TL 

  • Porselen Kase 50 TL 

  • 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı 75 TL 

  • Borcam Kek Börek Taşıma Kabı 75 TL 

  • Boncuk Sürahi 50 TL 

  • 3'lü Saklama Kabı 25 TL

  • Kaydırmaz Orta Boy Kulplu Kesim Tahtası 75 TL 

  • Hazneli Sprey El Mopu 75 TL

  • Süzgeç 75 TL 

  • Kristal Çay Kutusu Organizeri 75 TL 

  • Kedi Figürlü Masa Aynası 100 TL 

  • Kapaklı Çok Amaçlı Leğen 75 TL 

  • Telefon Priz Tutucu 5,99 TL 

  • İkili Askı 25 TL 

  • Vantuzlu Banyo Paspası 75 TL 

  • Yer Karosu 25 TL 

  • Yapışkanlı Duvar Rafı 299 TL 

  • Kalanchoe Saksı Çiçeği 89,90 TL

Kasım indirimlerinde yer alan ev yaşam ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Hot Wheels Beşli Araba Seti 449 TL

Hot Wheels Beşli Araba Seti 449 TL

  • Cars Karakterli Tekli Araba 169 TL 

  • Prens ve Prenses Çocuk Açılır Koltuk 999 TL 

  • Barbie Bebek Eğlenceli Saçlar 699 TL 

  • Lisanslı Puzzle 50 TL 

  • Duo Kutu Oyunu 89,95 TL

  • Pelüş Uğur Böceği 179 TL 

  • Boncuklu Takı Seti 75 TL 

  • İki Katlı Mutfak Seti 129 TL 

  • 4 x 4 Off - Road Uzaktan Kumandalı Araba 599 TL 

  • Magic Metal Araba 179 TL 

  • Spor Motosiklet 100 TL 

  • Blok Çiçek Çeşitleri 119 TL

  • 3'lü Desenli Soft Top 75 TL 

  • Sevimli Halka Oyunu 69,95 TL 

  • 10'lu Oyun Hamuru 149 TL

  • 6'lı Boyama Yumurtaları 59,95 TL 

  • Mini İnşaat Araçları 100 TL 

  • Saklama Kutulu Oyun Hamuru Seti 249 TL 

  • Kurmalı Balık Tutma Oyunu 79,95 TL 

  • Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 75 TL 

  • Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL 

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • 60'lı Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 249 TL 

  • 8'li Papia Biocare/Inova Kağıt Havlu 99 TL 

  • Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı 109 TL 

  • Dove Şampuan Onarıcı Bakım 79 TL 

  • Ülker Dankek Rulo Pasta 45 TL

Kasım indirimlerinde yer alan oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

