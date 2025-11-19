onedio
etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndiriminden Kiko Milano Ürünlerine 19 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.11.2025 - 12:23

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 19 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Kumtel indiriminden Kahve Dünyası ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 19.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Hepsiburada’da indirimde olan Hoover  Wi‑Fi Kurutma Makinesi, enerji verimliliği, akıllı bağlantı özellikleri ve geniş kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Bugün Hepsiburada’da indirimde olan Hoover  Wi‑Fi Kurutma Makinesi, enerji verimliliği, akıllı bağlantı özellikleri ve geniş kapasitesiyle dikkat çekiyor.

10 kg tambur kapasitesi, A++ enerji sınıfı ve 16 farklı kurutma programı sayesinde hem büyük yüklerde hem hassas çamaşırlarda etkili kurutma sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısıyla hOn uygulaması üzerinden makineyi uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 14.998,50 TL.

Linki  burada

Kiko Milano ürünlerinde %30 indirimine ek Hepsiburada Premium kullananlara %15 sepet indirimi!

Kiko Milano ürünlerinde %30 indirimine ek Hepsiburada Premium kullananlara %15 sepet indirimi!

Kiko Milano Unlimited Double Touch ruj, likit yapısı ve mat + parlak bitişi bir arada sunan harika bir seçenek. Üstelik daha ucuzunu bulursan fiyat farkı iade!

Premium ile 534,65 TL.

Linki burada

Kumtel LX-6331 Fanlı Isıtıcı, bugün %10 indirimle uygun fiyata alabileceğiniz harika bir ısınma seçeneği.

Kumtel LX-6331 Fanlı Isıtıcı, bugün %10 indirimle uygun fiyata alabileceğiniz harika bir ısınma seçeneği.

Kompakt tasarımı ve fanlı yapısıyla hem hızlı ısınma sağlıyor hem de alanı verimli kullanıyor.

Sepete özel fiyatı 699,30 TL.

Linki burada

Kahve Dünyası ürünlerinde 2.’ye 1 TL kampanyasının bugün son günü; sevdiğiniz kahve, çikolata veya atıştırmalıkları stoklamak için tam zamanı!

Kahve Dünyası ürünlerinde 2.’ye 1 TL kampanyasının bugün son günü; sevdiğiniz kahve, çikolata veya atıştırmalıkları stoklamak için tam zamanı!

Kahve Dünyası Selection kapsül kahve 10''lu kutusu indirimli fiyatıyla 240,00 TL.

Linki burada

Stanley Classic Legendary Mavi Vakumlu Çelik Termos, dayanıklılığı ve ikonik tasarımıyla herkesin favorisi!

Stanley Classic Legendary Mavi Vakumlu Çelik Termos, dayanıklılığı ve ikonik tasarımıyla herkesin favorisi!

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Camper K100751-001 Sneaker, günlük kullanımda gerçekten “ayağıma giydim unuttum” hissi veren modellerden biri.

Camper K100751-001 Sneaker, günlük kullanımda gerçekten “ayağıma giydim unuttum” hissi veren modellerden biri.

Hem sade duruşu hem de Camper’ın kendine özgü modern çizgisi sayesinde ister işe giderken ister şehirde dolaşırken her kombine yakışacak.,

Bugün %34 indirimde.

Linki burada

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti, pratikliği ve hijyeni bir araya getiren harika bir temizlik yardımcısı.

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti, pratikliği ve hijyeni bir araya getiren harika bir temizlik yardımcısı.

5 litrelik çift hazneli kovası sayesinde temiz ve kirli suyu tamamen ayırarak her seferinde gerçekten temiz bir mopla temizlik yapmanı sağlıyor, %100 mikrofiber kare mop başlığı köşelere rahatça giriyor.

Linki burada

Kahve tutkunlarının gönlünü fetheden Kütahya Porselen Topkapı Fincan Takımı!

Kahve tutkunlarının gönlünü fetheden Kütahya Porselen Topkapı Fincan Takımı!

Zarif tasarımı ve kaliteli porselen yapısıyla hem görsel hem fonksiyonel açıdan göz dolduruyor.

Bugün %22 indirimde.

Linki burada

VOID yeni sezon ürünlerde %40'a varan indirim!

VOID yeni sezon ürünlerde %40'a varan indirim!

VOID YEARMARK Script Premium Hoodie, oversize kesimi ve premium kalitesiyle hem rahatlık hem tarz sunan modern bir hoodie seçeneği.

Üstelik 'onedio10' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Linki burada

Acana Wild Prairie Kedi Maması, %44 indirim fırsatıyla şuanda piyasadaki en uygun fiyata sunuluyor!

Acana Wild Prairie Kedi Maması, %44 indirim fırsatıyla şuanda piyasadaki en uygun fiyata sunuluyor!

Tahılsız formülüyle karbonhidrat oranını düşük tutarken, %75 oranında tavuk, hindi ve balık gibi hayvansal içerikler sunuyor.

%44 indirim oranıyla fiyatı  2.927,30 TL.

Linki burada

Hurma Topları %15 indirime ek 2 al 1 öde kampanyasıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan.

Hurma Topları %15 indirime ek 2 al 1 öde kampanyasıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan.

Çok iyi bir lif kaynağı olan hurma, bağışıklık sistemini destekleyen kaju ezmesi ve lezzetini katlayan Hindistan cevizi sayesinde bu toplar çocuklara daha lezzetli geliyor.

Linki burada

Banyo setlerinde %50'ye varan Kasım İndirim fırsatları!

Banyo setlerinde %50'ye varan Kasım İndirim fırsatları!

Zeus 3’lü Havlu Seti, %100 organik pamuk yapısıyla cildinizi nazikçe sararken antrasit rengiyle modern bir şıklık sunuyor. 

İndirimli fiyatıyla 1,145.00 TL.

Linki burada

Kremi’de Kasım'a özel, %60 indirime ek + 4 al 3 öde başladı!

Kremi’de Kasım'a özel, %60 indirime ek + 4 al 3 öde başladı!

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm indirimli fiyatıyla şuanda 219,90 TL.

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Polo ve Pierre Cardin ürünlerinde %55’e varan indirim fırsatı!

Polo ve Pierre Cardin ürünlerinde %55’e varan indirim fırsatı!

U.S. Polo Assn. Erkek 3'lü Boxer Set, indirimli fiyatıyla şuanda  692.55 TL.

Linki burada

