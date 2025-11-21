onedio
BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 28 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.11.2025 - 11:25

28 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

  • Polosmart 5in1 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.490 TL

  • Polosmart Oje Kurutucu 199 TL

  • Polosmart Manikür Pedikür Seti 249 TL

  • Polosmart Şarjlı Topuk Törpüsü 279 TL

  • Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 179 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

  • Polosmart Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı 349 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Polosmart Led Işıklı Ayna 225 TL

  • Polosmart Ağız Duşu 549 TL

  • Polosmart Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı 499 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 399 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL

  • Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 2.750 TL

  • Polosmart Diş Fırçası 349 TL

  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 549 TL

  • Polosmart Vücut Bakım Seti 399 TL

  • Polosmart Mini Düzleştirici Tarak 449 TL

  • Polosmart Erkek Kişisel Bakım Seti 149 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası 349 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

  • Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL

  • Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

  • Kumtel Mikrodalga Fırın 2.490 TL

  • Keysmart Semaver 1.950 TL

  • Keysmart Halı Yıkama Makinesi 3.790 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990 TL

  • Keysmart Peronal Blender 999 TL

  • Altus Mini Ütü 790 TL

  • Prolone Figürlü Bluetooth Kulaklık 549 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.090 TL

  • Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 5.990 TL

  • IMEX Lcd Yazı Tahtası 199 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan Efsane Kasım indirimleri burada.

Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL

Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL

  • Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 139 TL

  • Altın Rimli Kase 3'lü 89 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 249 TL

  • Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Cam Kupa 149 TL

  • Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 55 TL

  • Desenli Tepsi Çeşitleri 75 TL

  • Benante Gravürlü Bambu Kase 429 TL

  • Benante Standlı Bambu Tuzluk Seti 269 TL

  • Benante Bambu Sunumluk Çeşitleri 169 TL

  • Benante Desenli Kahve Fincan Seti 2'li 349 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 59 TL

  • Rakle Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 189 TL

  • Lav Eda Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Lav Vega Saklama Kabı 149 TL

  • Cam Kase 109 TL

  • Alpina Bıçak Seti 3'lü 329 TL

  • Cook Love Gold Mutfak Gereçleri 99 TL

  • Cook Love Gold Mutfak Ekipmanları 129 TL

  • Okyanus Makyaj Organizeri 125 TL

  • Okyanus Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 229 TL

  • Okyanus Standlı Fırçalı Cam Sıvı Sabunluk Seti 500 cc 399 TL

  • Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

  • Mutfak Gereçleri 59 TL

  • Telefon Tutucu 15 TL

Oyuncak Araçlar 350 TL

Oyuncak Araçlar 350 TL

  • Fisher Price Yumuşak Küpler 199 TL

  • Fisher Price Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları 99 TL 

  • Sulu Oyun Matı 279 TL

Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL

Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL

  • Oyuncak İş Araçları 139 TL

  • Büyük Teker Renkli Araba 219 TL

  • Oyuncak Ocak Seti 375 TL

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL

  • Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

  • Dagi Yüz Havlusu 139 TL

  • Dagi El Havlusu 85 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 299 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

  • Dagi Ayaklı Havlusu 149 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 35 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL

  • Mega Hurç 85 TL

  • Maxi Hurç 69 TL

  • Mini Hurç 49 TL

  • Akordiyon Maxi 35 TL

  • Akordiyon Midi 29 TL

  • Akordiyon Mini 25 TL

  • Mega Kutulu Hurç 119 TL

  • Baza Kutulu Hurç 99 TL

  • Raf Organizer 79 TL

  • Kulplu Pencereli Maxi Hurç 59 TL

  • Kulplu Pencereli Mega Hurç 65 TL

  • Kulplu Midi Hurç 49 TL

Wexta Çocuk Valiz 799 TL

Wexta Çocuk Valiz 799 TL

  • Casilli Kadın Termal Tayt 199 TL

  • Kadın Soft Oduncu Gömlek 329 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Kadın Bluz 239 TL

  • Kadın Eşofman Altı 129 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Alt 189 TL

  • Şal 159 TL

  • Kadın Panço 229 TL

  • Kadın Kedi Desenli Terlik 169 TL

  • Ev İçi Örme Patik 69 TL

  • Polar Şal 109 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 69 TL

  • Polar Bere 69 TL

  • Polar Balaklava 79 TL

  • Polar Eldiven 89 TL

  • Polar Kesik Parmak Eldiven 89 TL

İndirimli valizlere buradan göz atabilirsiniz.

