BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 28 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
28 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL
Oyuncak Araçlar 350 TL
Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL
Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL
Wexta Çocuk Valiz 799 TL
