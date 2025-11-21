onedio
22- 28 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
21.11.2025 - 17:11

22- 28 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL

  • Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 179 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Doğuş / Bor Şeker Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 429,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 199,50 TL

  • Yöremce Yaprak Mercimek 2,5 Kg 114,50 TL

  • Yöremce Beyaz Nohut 1 Kg 78,50 TL

Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 65 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Torku / Kaanlar Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 229 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 109 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 58 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 58 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör Bisküvi 45 TL

  • Eti Burçak Bisküvi  50 TL

  • Eti Browni Gold Kek 50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Bingo Sıvı Deterjan 2 Litre 99 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 75 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1350 ml 75 TL

Tazenin Yıldızları

