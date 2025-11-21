onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Giyim
Bugün İndirimde Neler Var?Sony PlayStation İndiriminden Under Armour Ürünlerine 21 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var?Sony PlayStation İndiriminden Under Armour Ürünlerine 21 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 13:48

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 21 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  SonyPlayStation indiriminden Under Armour ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 21.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amazon’da indirime giren Sony PlayStation 5 Slim Oyun Konsolu, dijital oyun dünyasına adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Amazon’da indirime giren Sony PlayStation 5 Slim Oyun Konsolu, dijital oyun dünyasına adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Klasik PS5 oyunlarının yanı sıra PS Plus’ın sunduğu geniş oyun kütüphanesinden de faydalanabilir, online ve solo oyunlarda yüksek performansı deneyimleyebilirsiniz.

Bugün %16 indirimde!

Linki burada

Hawk Gaming Chair FAB V1, uzun süre bilgisayar başında kalanların konfor arayışına tam cevap veren bir oyuncu koltuğu.

Hawk Gaming Chair FAB V1, uzun süre bilgisayar başında kalanların konfor arayışına tam cevap veren bir oyuncu koltuğu.

Dolgun minder yapısı, sırtı destekleyen ergonomik formu ve ayarlanabilir kolçakları sayesinde hem oyun maratonlarında hem de çalışma saatlerinde rahatlığı hissettiriyor.

Bugün %9 indirimde.

Linki burada

Koşu ve antrenman sırasında konforla performansı bir araya getiren harika bir model.

Koşu ve antrenman sırasında konforla performansı bir araya getiren harika bir model.

Charged Cushioning teknolojisi sayesinde her adımda darbe emilimi sağlıyor, dayanıklı kauçuk dış tabanı zeminle güvenli bir tutuş sunuyor. 

Bugün %10 indirimde

Under Armour Koşu Ayakkabısı burada

Evinde düzen sağlamak ve ekstra alan yaratmak isteyenlerin bayılacağı SONGMICS takılabilir plastik raf!

Evinde düzen sağlamak ve ekstra alan yaratmak isteyenlerin bayılacağı SONGMICS takılabilir plastik raf!

Parçaları kolayca birleştirip kendi ihtiyacına göre şekillendirebileceğin bu raf sistemi, ister kıyafet ister kitap ister aksesuar düzenlemek için ideal bir yardımcı olacak.

Bugün %22 indirimde

Linki burada

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum, hafif ama etkili formülü, koyu halkaları, kızarıklıkları ve kuruluk belirtilerini kapatırken cildi 16 saate kadar nemli tutmaya yardımcı oluyor.

Sepete özel fiyatı 635,99 TL

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane Kasıma Özel Televizyonlarda Sepette %10 Net İndirim!

Efsane Kasıma Özel Televizyonlarda Sepette %10 Net İndirim!

Eğer ekran boyutu ve teknolojiyle iddialı bir televizyon arıyorsanız indirimli fiyatlarıyla tam sizlik!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Emsan Griss Hardstone döküm kek kalıbı, mutfakta hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor.

Emsan Griss Hardstone döküm kek kalıbı, mutfakta hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor.

Isıyı eşit dağıtarak keklerinizin kusursuz şekilde pişmesini sağlayan bu kalıp, uzun ömürlü yapısıyla favori mutfak gereçlerinizden biri olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 349,98 TL

Linki burada

Elart Petra Keten Görünümlü Yatak Örtüsü Seti, çift kişilik yataklar için tasarlanmış.

Elart Petra Keten Görünümlü Yatak Örtüsü Seti, çift kişilik yataklar için tasarlanmış.

Geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilmiş olması çevre dostu bir seçim sunarken, keten görünümlü dokusu yatak odanıza hafif ve ferah bir hava katıyor. Çift taraflı kullanım özelliği sayesinde farklı dekorasyonlara uyum sağlayacak ve pike olarak da kullanılabilir.

Sepete özel fiyatı 518,07 TL

Linki burada

Kasım fırsatlarında adidas stokları yenilendi, üstelik tüm indirimlere ek sepette net %20 indirim!

Kasım fırsatlarında adidas stokları yenilendi, üstelik tüm indirimlere ek sepette net %20 indirim!

adidas Galaxy 7 Koşu Ayakkabısı, sepette 1.840 TL.

Linki burada

Efsane Cuma Fırsatları Başladı! %70'e varan fırsatları kaçırma!

Efsane Cuma Fırsatları Başladı! %70'e varan fırsatları kaçırma!

Cosrx The Retinol şu an %37 indirimli ve piyasadaki en uygun fiyatlardan birine sahip! Retinol, E vitamini ve skualan içeren bu yağ formülü; gece rutininde, cildin dokusunu pürüzsüzleştirmeye ve ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

İndirimli fiyatı  920.94 TL.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Granola ve Yulaf Ezmesi paketleri %20'ye varan indirimlerle. Üstelik 2 al 1 öde fırsatıyla!

Granola ve Yulaf Ezmesi paketleri %20'ye varan indirimlerle. Üstelik 2 al 1 öde fırsatıyla!

Fropie Everyday Granola Mega Paketi, indirimli fiyatıyla şu anda 2,764.00 TL.

Linki burada

Erkek Sweatshirtler %50 indirim fırsatıyla!

Erkek Sweatshirtler %50 indirim fırsatıyla!

Bu beyaz kapüşonlu sweatshirt, minimalist yazı baskısıyla hem rahat hem stil sahibi bir günlük parça. 

İndirimli fiyatıyla 339.50 TL.

Linki burada

Whey Isolate Lansman ürünü bugün %36 indirimli!

Whey Isolate Lansman ürünü bugün %36 indirimli!

%90 protein oranına sahip, düşük şeker ve yağ oranlı izole whey proteini favoriniz olacak.

Linki burada

TUBA çok satan ürünlerinde %20 indirim fırsatı!

TUBA çok satan ürünlerinde %20 indirim fırsatı!

Bu muhteşem parçalara indirimli fiyatlarıyla kaçırmadan buradan göz atın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın