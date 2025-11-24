onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Bioderma Ürünlerine 24 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Bioderma Ürünlerine 24 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 12:17

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 24 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Penti indiriminden Bioderma ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 24.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülümseten Kasım fırsatlarıyla öne çıkan Stanley IceFlow 2.0 Pipetli Su Şişesi, spor anlarında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kadar pratik bir ürün.

Gülümseten Kasım fırsatlarıyla öne çıkan Stanley IceFlow 2.0 Pipetli Su Şişesi, spor anlarında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kadar pratik bir ürün.

Flip Straw tasarımı sayesinde tek elle kolayca açılıp kapanan pipeti ise özellikle yürüyüş, spor ya da araç kullanımı sırasında büyük kolaylık sağlıyor.

Linki burada

Bugün Amazon’da indirime giren adidas Terrex Eastrail Erkek Spor Ayakkabı, özellikle açık hava aktivitelerini sevenler için biçilmiş kaftan.

Bugün Amazon’da indirime giren adidas Terrex Eastrail Erkek Spor Ayakkabı, özellikle açık hava aktivitelerini sevenler için biçilmiş kaftan.

Suya dayanıklı R.RDY teknolojisi sayesinde yağmurlu havalarda bile ayakları kuru tutarken, sağlam arazi tutuşu sunan dış tabanı zorlu zeminlerde ekstra denge sağlıyor. Bugün %28 indirimde

Linki burada

Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Tuya uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol edilebilen akıllı bir kedi ve köpek mama kabı. 6 litre kapasitesiyle haftalık beslemelere uygun, her porsiyonda 7-9 gram kuru mama ayarı yapılabiliyor. 

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Bugün indirimde olan Solo Yüzey Temizleme Mendili ile yağ ve kire karşı etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Bugün indirimde olan Solo Yüzey Temizleme Mendili ile yağ ve kire karşı etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Deterjan katkılı özel formülü ekstra güçlüdür, iz bırakmaz ve yüzeylere parlaklık kazandırır.

Bugün %60 indirimde.

Linki burada

Kawa D11 2‑Kameralı Ön/Arka Araç Kamerası, 4K + 1080p çözünürlüklü kayıt kapasitesiyle kaliteyi ön planda tutuyor.

Kawa D11 2‑Kameralı Ön/Arka Araç Kamerası, 4K + 1080p çözünürlüklü kayıt kapasitesiyle kaliteyi ön planda tutuyor.

Sony STARVIS IMX415 sensörü sayesinde gece görüş performansı oldukça başarılı, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi ise hem renk doğruluğunu hem de görüntü netliğini artırıyor.

Bugün %27 indirimde.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kozmetik ve parfüm ürünlerinde 1200 TL üzerine 300 TL indirim.

Kozmetik ve parfüm ürünlerinde 1200 TL üzerine 300 TL indirim.

L'Oréal Paris Telescopic Uzun Görünüm Veren Maskara, kirpiklerini kökten uca doğru uzatmaya yardımcı olan şahane bir maskara.

Linki burada

Bugün Penti 1 alana 1 hediye kampanyasını mutlaka değerlendirmelisiniz!

Bugün Penti 1 alana 1 hediye kampanyasını mutlaka değerlendirmelisiniz!

Penti’nin pembe toparlayıcı balenli dolgusuz straplez lotus sütyeni, hem zarif görünüm hem de güçlü destek arayanlar için tam bir kurtarıcı. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kiko Milano'da 4 al 2 öde fırsatını kaçırma!

Kiko Milano'da 4 al 2 öde fırsatını kaçırma!

Kiko Milano Unlimited Double Touch ruj, likit yapısı ve mat + parlak bitişi bir arada sunan harika bir seçenek.

Linki burada

Efsane Kasıma Özel Küçük Ev Aletlerinde Sepette %10 İndirim Fırsatı!

Efsane Kasıma Özel Küçük Ev Aletlerinde Sepette %10 İndirim Fırsatı!

Üstelik çoğu üründe ucuzunu bulursan farkı iade fırsatını yakalayabilirsiniz.

Buradan göz atabilirsiniz.

The North Face seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler!

The North Face seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler!

The North Face M Corefire Down Mont, kışın sert soğuğunda bile yanınızda güven veren o teknik ve konforlu parçalardan biri.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Protein bar karma kutu bugün %11 indirimiyle sizi bekliyor!

Protein bar karma kutu bugün %11 indirimiyle sizi bekliyor!

4 aromadan 1'er adet Protein Bar ürününü uygun fiyata deneyebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 249 TL.

Linki burada

Limonian Efsane Cuma Fırsatları Başladı!

Limonian Efsane Cuma Fırsatları Başladı!

Sevilen birçok cilt bakım markalarında %70'e varan indirimleri kaçırmayın!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bioderma'da tüm ürünlerde %30 indirim ve sepette 1500 TL'ye 300 TL indirim başladı!

Bioderma'da tüm ürünlerde %30 indirim ve sepette 1500 TL'ye 300 TL indirim başladı!

Bioderma Atoderm Cream Ultra, normal ve kuru ciltler için ideal bir nemlendirici yüz bakım kremi.

İndirimli fiyatı 1.149 TL.

Linki burada

NYX Professional Makeup ürünlerinde uygun fiyatlara ek sepette 1200 TL'ye 400 TL indirim !

NYX Professional Makeup ürünlerinde uygun fiyatlara ek sepette 1200 TL'ye 400 TL indirim !

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın