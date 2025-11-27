onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Missha İndiriminden English Home Ürünlerine 27 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Missha İndiriminden English Home Ürünlerine 27 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.11.2025 - 12:47

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 27 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Missha indiriminden English Home ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 27.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi, evde barista kalitesinde kahve hazırlamak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek.

Taze çekirdekleri kendi içinde öğütüp espresso, latte ve cappuccino gibi birçok kahveyi tek tuşla hazırlayabilen bu model, pratik kullanımı ve lezzetli sonuçlarıyla özellikle kahve tutkunlarının beğenisini topluyor.

Taze çekirdekleri kendi içinde öğütüp espresso, latte ve cappuccino gibi birçok kahveyi tek tuşla hazırlayabilen bu model, pratik kullanımı ve lezzetli sonuçlarıyla özellikle kahve tutkunlarının beğenisini topluyor. 

Bugün %19 indirimde.

Linki burada

Detaylı araba tasarımları ve özel süslemeleriyle hem koleksiyonculara hem de film serisinin hayranlarına göz kırpan keyifli bir paket sunuyor.

Eğer filmdeki o hız tutkusunu küçük bir koleksiyonla yaşatmak istiyorsan, bu 10'lu paket tam sana göre bir seçenek.

Eğer filmdeki o hız tutkusunu küçük bir koleksiyonla yaşatmak istiyorsan, bu 10’lu paket tam sana göre bir seçenek.

Bugün %30 indirimde.

Linki burada

Bugün Amazon’da indirime giren Stanley Vakumlu Yemek Termosu, dışarıda yemek taşımayı sevenler için tam bir klasik!

Paslanmaz çelik gövdesi, uzun süre sıcak veya soğuk tutma özelliğiyle hem ofis günlerinde hem de kamp maceralarında işini fazlasıyla görecek.

Paslanmaz çelik gövdesi, uzun süre sıcak veya soğuk tutma özelliğiyle hem ofis günlerinde hem de kamp maceralarında işini fazlasıyla görecek.

Bugün %22 indirimde!

Linki burada

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 3'lü Tava Seti

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 3'lü Tava Seti

Dayanıklı titanyum kaplaması, yapışmaz yüzeyi ve indüksiyon dâhil tüm ocak türleriyle uyumlu olması sayesinde mutfakta pratiklik arayanlar için oldukça işlevsel bir set!Linki burada

Kozmetik ve parfümde 1200 TL'ye 400 TL kupon fırsatı kaçırma!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Siveno'da %55 indirime ek supermarket kategorisinde 750 TL'ye 150 TL indirim.

Siveno'da %55 indirime ek supermarket kategorisinde 750 TL'ye 150 TL indirim.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu, kendinden yumuşatıcı özellikli bitkisel ve vegan formülüyle hassas bebek cildi için güven veren bir temizlik sunuyor.

Sepete özel fiyatı 292,90 TL.

Linki burada

Kahve Dünyası’nda çok sevilen kampanya geri döndü! Şu anda seçili ürünlerde ikinci ürün sadece 1 TL.

Kahve Dünyası’nda çok sevilen kampanya geri döndü! Şu anda seçili ürünlerde ikinci ürün sadece 1 TL.

Kahve Dünyası Bademli Sütlü Draje, tatlı krizlerini sağlıklı ve keyifli hale getiren bu draje, bademin doyurucu lezzetiyle sütlü çikolatayı buluşturuyor. 

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Seyahat planı yapanlara müjde! Valizlerde net %31 indirim fırsatına mutlaka göz atın.

Seyahat planı yapanlara müjde! Valizlerde net %31 indirim fırsatına mutlaka göz atın.

Üç farklı boyutu sayesinde kısa haftasonu kaçamaklarından uzun tatillere kadar her yolculukta işinizi görebilir. Dayanıklı yapısı, sağlam tekerlek sistemi ve şık tasarımıyla öne çıkan bu set, valiz alışverişinde akıllı bir yatırım olacak.

Üstelik bugüne özel sepette %31 indirimli fiyatıyla 7,999.00 TL.

PAEN Classic 3'lü Valiz Paketi

Unisex eşofmanlarda büyük indirim fırsatı!

Unisex eşofmanlarda büyük indirim fırsatı!

Bu kış gardırobunuzun favorisi olmaya aday; VOID Gri Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı. Hem rahat kesimi hem de ayarlanabilir paça detayıyla evde, dışarıda veya spor yaparken konforu ön planda tutuyor. 

İndirimli fiyatı 799.00 TL.

Linki burada

Royal Canin ürünlerinde indirim ve hediye kampanyasını kaçırmadan göz atın!

Royal Canin Sensible Yetişkin Kedi Maması bugün %44 indirim oranıyla 234,30 TL.

Royal Canin Sensible Yetişkin Kedi Maması bugün %44 indirim oranıyla 234,30 TL.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Granola ve Yulaf Ezmesi paketleri %20'ye varan indirimlerle. Üstelik 2 al 1 öde fırsatıyla!

Fropie Everyday Granola Mega Paketi, sabah kahvaltılarının yeni favorisi olmaya aday.

Fropie Everyday Granola Mega Paketi, sabah kahvaltılarının yeni favorisi olmaya aday.

İndirimli fiyatı 2,764.00 TL.

Linki burada

Missha Efsane Günler başladı! %40’a varan indirimlere mutlaka göz atın.

Üstelik tüm yapak maskelerde 5 al 4 öde fırsatı var.

Üstelik tüm yaprak maskelerde 5 al 4 öde fırsatı var.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Zühre Ana mağazasında Kasım ayına özel 2. ürün sadece 1 TL!

Zühre Ana mağazasında Kasım ayına özel 2. ürün sadece 1 TL!

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu, bromelain enzimi, L‑karnitin ve ananas özü ile hazırlanmış, lezzetli ve pratik bir takviye ürünü!

Linki burada

English Home Black Friday'e özel sepette ek %20 indirim, kupon, çok al az öde fırsatlarını kaçırma!

English Home Bellis Porselen 2 Kişilik Kahve Fincan Takımı, kahve keyfini şık bir sunumla taçlandırmak isteyenler için ideal bir ürün.

English Home Bellis Porselen 2 Kişilik Kahve Fincan Takımı, kahve keyfini şık bir sunumla taçlandırmak isteyenler için ideal bir ürün. 

Sepette 199,99 TL.

Linki burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
