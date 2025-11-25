''Boran ve Cihan'ın Büyük Yüzleşmesi!'' Uzak Şehir 39. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 39. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Bu içerik 25.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Alya’nın klasik kombinlerinin bu kadar şık durmasına gerçekten bayıldık! Üzerindeki hırka Beymen Collection’dan, pantolon ise Academia’dan…
Nare’nin ceketini merak edenler burada mı?
Alya’nın bu sahnede konağın içinde dolaşırken üstündeki uzun hırka eminim hepimizin gözüne takılmıştır. Bu şık hırka Olcay markasından!
Bu sahnedeki kombinde uzun triko hırkası yine Olcay markasından, içindeki yeşil kadife takımı ise Beymen Collection’dan. Sahnedeki duruşunu hem şık hem rahat gösteren harika bir kombin olmuş.
Alya’nın bu zarif kombinindeki yün ekru paltosu Academia markasından!
