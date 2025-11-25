onedio
''Boran ve Cihan'ın Büyük Yüzleşmesi!'' Uzak Şehir 39. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket ''Boran ve Cihan'ın Büyük Yüzleşmesi!'' Uzak Şehir 39. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı
25.11.2025 - 17:33

Uzak Şehir” dizisinin 39. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 25.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alya’nın klasik kombinlerinin bu kadar şık durmasına gerçekten bayıldık! Üzerindeki hırka Beymen Collection’dan, pantolon ise Academia’dan…

Hırka burada 

Hırkanın benzeri ve daha uygun fiyatlısı burada!

Pantolona buradan ulaşabilirsiniz.

Jean pantolonun benzerini ve daha uygun fiyatlısını sizin için bulduk.!

Nare’nin ceketini merak edenler burada mı?

Bu yün kareli ceket Zara markasından.

Bu ceketin benzerini sizin için bulduk!

Alya’nın bu sahnede konağın içinde dolaşırken üstündeki uzun hırka eminim hepimizin gözüne takılmıştır. Bu şık hırka Olcay markasından!

Hırkaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sahnedeki kombinde uzun triko hırkası yine Olcay markasından, içindeki yeşil kadife takımı ise Beymen Collection’dan. Sahnedeki duruşunu hem şık hem rahat gösteren harika bir kombin olmuş.

Oversize Kalın hırka burada

Yeşil kadife gömlek ve pantolon linkleri 

Sizin için bu takıma çok benzeyen daha uygun fiyatlı bir takım önerimiz var!

Alya’nın bu zarif kombinindeki yün ekru paltosu Academia markasından!

Ekru Yün Palto burada

Bizin sizin için önerimize buradan göz atabilirsiniz.

