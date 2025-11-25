onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Mac İndiriminden Kiperin Ürünlerine 25 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
25.11.2025 - 12:41

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 25 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Mac indiriminden Kiperin ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 25.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren 3 tekerlekli çocuk scooter, hem güvenli yapısıyla hem de uzun süre kullanılabilen tasarımıyla küçük çocuklar için harika bir seçenek.

Oturma kısmının ayarlanabilir olması sayesinde minikler önce dengeyi oturarak öğreniyor, ardından kolayca scooter moduna geçerek keyifle kullanmaya devam edebiliyor.

Bugün %15 indirimde

Linki burada

Hem sizin hem de minik dostunuzun hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış modern bir çözüm.

Mobil uygulama kontrolü sayesinde tuvalet temizliğini uzaktan takip edebilir, otomatik temizleme sistemiyle kötü koku ve zahmetli temizlik derdine veda edebilirsiniz.

Bugün %10 indirimde

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti burada

Tommy Hilfiger TH HI VULC CORE, şık ve günlük kullanım için ideal bir erkek sneaker alternatifi.

Bugün %41 indirimde

Linki burada

Acer Nitro ANV15-41-R2C6 bugün indirime giren güçlü bir oyun bilgisayarı.

512 GB SSD’si ve 6 GB VRAM’e sahip RTX 3050 ekran kartıyla hem akıcı oyun performansı hem de hızlı bir genel kullanım sunuyor.

Bugün %16 indirimde.

Linki burada

Adidas resmi mağazasında tüm indirimlere ek sepette %25 indirim fırsatını kaçırma!

adidas Sportswea Ultimashow Shoes ayakkabı bugün sepette indirim fırsatıyla 1.656,65 TL.

Linki burada

Missha ürünlerinde 900 TL ve üzeri harcamaya sepette 300 TL indirim fırsatına mutlaka göz atın!

MISSHA M Perfect Cover BB Cream, yüksek kapatıcılığı ve çok yönlü etkileriyle makyaj rutininde öne çıkan bir BB krem.

Linki burada

MAC'te yılın en büyük fırsatları BLACK FRIDAY BAŞLADI!

Tüm ürünlerde %30 indirim ve sürpriz kuponlar sizi bekliyor. Makyaj çantan Black Friday ile parlasın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Altınyıldız'da Yıldız CUMA Fırsatları başladı!

Pamuklu yapısıyla gün boyu yumuşak ve nefes alabilir bir kullanım sunan bu sweatshirt, günlük kombinlerini hem rahat hem şık bir şekilde tamamlamak için harika bir parça.

Sweatshirt'ler 399 TL'den başlayan fiyatlarla!

AC&Co / Altınyıldız Classics Sweatshirt

Kiperin Türkiye’nin tüm ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını mutlaka değerlendirin!

Kiper’in %100 saf ve doğal, çift hidrolize edilmiş toz kolajeni, yüksek biyoaktivite ve biyoyararlanım sunan yapısıyla günlük bakım rutinine güçlü bir destek eklemek isteyenler için oldukça ideal. 

Linki burada

Hayfene ürünlerinde 800 TL üzeri alışverişlerinizde 200 TL indirim!

Hayfene Refika'dan İşte O Baharat 7'li Set, mutfağınızda pratiklik ve çeşitlilik arayanlar için ideal bir baharat koleksiyonu.

Sepete özel fiyatı 751,68 TL.

Linki burada

Large Fitness Paketi %35 İndirimli!

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada deneyebilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 1999 TL.

Linki burada

Felicia Kedi ve Köpek Mamalarında %44'e varan indirimler!

Felicia Tahılsız Tavuklu Yaş Kedi Maması, veteriner hekimler ve beslenme uzmanları tarafından özel olarak formüle edilmiş.

İndirimli fiyatı 34,00 TL.

Linki burada

Asics seçili ürünlerde %45'e varan indirimlere mutlaka göz atın!

Yeni Asics Novablast 5’in olağanüstü konforu ve enerji geri dönüş kombinasyonuyla, onu başlangıç seviyesinden

deneyimli koşuculara kadar her seviyeden sporcu için ideal bir koşu ayakkabısı yapıyor.

İndirimli fiyatıyla 3.849,45 TL.

Linki burada

Yeni Sezon Ceketler %30'a Varan İndirimlerle!

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Govee Neon LED Şerit 2. Nesil, esnek ve yumuşak yapısıyla dikkat çeken, Govee Home uygulaması üzerinden tamamen kişiselleştirilebilen akıllı bir aydınlatma çözümü.

Şekil tanıma teknolojisi sayesinde istediğiniz formu verebilir, renk geçişlerini uygulamadan yönetebilirsiniz. 

Bugün %46 indirimde

Linki burada

