Dev Bankada Büyük Revizyon: Morgan Stanley 2 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2026 - 18:01

Finans dünyasının dev ismi Morgan Stanley, rekor kâr açıklamasına rağmen rotasını verimliliğe kırdı. Banka, stratejik dönüşüm hedefleri doğrultusunda dünya genelindeki personelinin yaklaşık yüzde 3'üne veda etmeye hazırlanıyor.

Dünya finans piyasalarının en güçlü aktörlerinden biri olan Morgan Stanley, yaklaşık 2 bin 500 çalışanını kapsayan geniş çaplı bir işten çıkarma planını devreye sokuyor.

Dünya finans piyasalarının en güçlü aktörlerinden biri olan Morgan Stanley, yaklaşık 2 bin 500 çalışanını kapsayan geniş çaplı bir işten çıkarma planını devreye sokuyor.

Toplam iş gücünde yüzde 3’lük bir daralmaya gitmeye hazırlanan banka, bu kararı 'stratejik dönüşüm ve verimlilik artışı' gerekçesiyle uygulayacak. Uluslararası finans çevrelerinde geniş yankı uyandıran bu hamlenin; özellikle yatırım bankacılığı, ticaret ve varlık yönetimi birimlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Alınan bu radikal karar, bankanın geçtiğimiz yılı rekor kazançlarla kapatmış olması nedeniyle ekonomi çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. Dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıklamasına rağmen küçülme kararı alan yönetim, sürecin kişisel performans değerlendirmelerine dayandığını vurguluyor. Ancak operasyonun tüm birimleri kapsamadığı, şubelerde birebir müşteri hizmeti veren finansal danışmanların bu süreçten muaf tutulacağı bildirildi. Banka yönetimi bir yandan belirli alanlarda kadroları daraltırken, diğer yandan büyüme vadeden teknolojik ve stratejik departmanlara yatırım yapmaya devam ederek geleceğe hazırlanıyor.

