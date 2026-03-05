Dev Bankada Büyük Revizyon: Morgan Stanley 2 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Finans dünyasının dev ismi Morgan Stanley, rekor kâr açıklamasına rağmen rotasını verimliliğe kırdı. Banka, stratejik dönüşüm hedefleri doğrultusunda dünya genelindeki personelinin yaklaşık yüzde 3'üne veda etmeye hazırlanıyor.
Dünya finans piyasalarının en güçlü aktörlerinden biri olan Morgan Stanley, yaklaşık 2 bin 500 çalışanını kapsayan geniş çaplı bir işten çıkarma planını devreye sokuyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
