İslam Memiş Yıl Sonu İçin Dolar Hedefini Açıkladı: "50 Lira Seviyesini Bekliyoruz"

'Ons altın şu anda ucuz mu? Evet, ucuz. 5.880–6.000 dolar seviyeleriyle ilgili beklentim hâlâ geçerli. Mevcut ortam yüksek risk içerdiği için, altın sahibi olanların satması gerektiğini düşünmüyorum; bu fiyatlar hâlâ yükseliş trendine başlamış değil.

Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğine gelince: savaş sona erdiğinde hızlı bir toparlanma ve yükselen trend görmeyi bekliyorum. Karşımızda 5.880, ardından 6.000 dolar seviyesi bulunuyor. Bu nedenle altın şu anda satış değil, alış döneminde. Ben de bir yatırımcı olarak satmak yerine almayı tercih ediyorum.'