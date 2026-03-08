MART
İslam Memiş Yıl Sonu İçin Dolar Hedefini Açıkladı: "50 Lira Seviyesini Bekliyoruz"

Hakan Karakoca
08.03.2026 - 21:41

Küresel piyasalarda dikkatler yeniden jeopolitik gelişmelere yöneldi. Uzmanlar, artan gerilimler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların uzun vadede birçok varlık fiyatını etkileyebileceğine işaret ediyor.

İslam Memiş, küresel risklerin enerji maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırabileceğini, bunun da güvenli liman arayışını güçlendirebileceğini belirterek, altın sahibi olan veya yatırım yapmayı düşünenler için kritik uyarılarda bulundu ve piyasalardaki son durumu değerlendirdi.

Dolar için yıl sonu hedefini 50 TL olarak belirledi.

'Hafta içi serbest piyasalarda dolar-TL kuru 44 lira seviyesini görmüştü. Artık resmi kur tarafı da 44 lira seviyesini gördü. Dolar kurunda beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için bu seviyelere şaşırdık falan demiyoruz. Yıl sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz.

Euro-dolar paritesi sert düşüş yaşadı ve Euro, en ucuz para birimleri arasında yer aldı. Bu nedenle “dolar mı, Euro mu?” sorusuna yanıtım Euro. Öte yandan Euro-TL kurunda 50 lira güçlü bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor.'

Altın yatırımcılarına da İslam Memiş'ten tavsiyeler geldi.

'Ons altın şu anda ucuz mu? Evet, ucuz. 5.880–6.000 dolar seviyeleriyle ilgili beklentim hâlâ geçerli. Mevcut ortam yüksek risk içerdiği için, altın sahibi olanların satması gerektiğini düşünmüyorum; bu fiyatlar hâlâ yükseliş trendine başlamış değil.

Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğine gelince: savaş sona erdiğinde hızlı bir toparlanma ve yükselen trend görmeyi bekliyorum. Karşımızda 5.880, ardından 6.000 dolar seviyesi bulunuyor. Bu nedenle altın şu anda satış değil, alış döneminde. Ben de bir yatırımcı olarak satmak yerine almayı tercih ediyorum.'

