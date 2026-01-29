Emekli Bayram İkramiyesi İçin Sürpriz “20 Bin TL” Formülü
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. En düşük emekli aylığının belirlenmesinin ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesinin bu sene 5 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan sürpriz çıkış geldi. Dünya gazetesindeki köşesinde yazan Erdursun, “Bayram ikramiyesi en az 17.510 TL, normalde 20.000 TL olmalı” dedi.
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı kulislerde konuşulan konular arasında.
Emekli bayram ikramiyesi için sürpriz “20 bin TL” formülü.
