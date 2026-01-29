onedio
Emekli Bayram İkramiyesi İçin Sürpriz “20 Bin TL” Formülü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2026 - 14:05

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. En düşük emekli aylığının belirlenmesinin ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesinin bu sene 5 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan sürpriz çıkış geldi. Dünya gazetesindeki köşesinde yazan Erdursun, “Bayram ikramiyesi en az 17.510 TL, normalde 20.000 TL olmalı” dedi.

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı kulislerde konuşulan konular arasında.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Milyonlarca vatandaş şimdi emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını bekliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yılda iki kez ikramiye alan emekliler için 5 bin TL rakamı konuşuluyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye 2025 yılında 4 bin TL olarak açıklanmıştı. Geçen sene emekliler toplamda 8 bin lira ikramiye almıştı.

Emekli bayram ikramiyesi için sürpriz “20 bin TL” formülü.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili bir yazı yazdı. Erdursun'dan emekli ikramiyeleri için sürpriz çıkış geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 20 bin TL olması gerektiğini belirten Erdursun, 'Bugün tamamlanan en düşük aylık uygulaması 20 bin TL dü­zeyindeyse, ikramiye sadece as­gari ücret oranından değil, aynı zamanda bu tamamlanan gelir mantığından da değerlendiril­melidir' dedi.

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

'Bu çerçeveden bakıldığında:

-17.500 TL (asgari ücret oranı açısından) artık bir alt sınırdır.

-20.000 TL ve üzeri ise (ta­mamlanan aylık seviyesi açısın­dan) ikramiyenin sistem içindeki eski rolünü koruması için gerekli ölçektir.

Çünkü başlangıçta ikramiye, fiilen 'en düşük emekli aylığının üzerinde' bir değerdeydi.

Bayram ikramiyesinin bugün 5.000 TL’ye çıkacağı beklentisi, ilk bakışta artış gibi görünebilir.

Ama gerçek tablo şudur:

-İkramiye 2018’de asgari ücre­tin yüzde 62,36’sıydı.

-Bugün aynı oran korunsa ik­ramiye 17.510 TL olmalıydı.

-5.000 TL olursa ikramiye as­gari ücretin yüzde 17,8’ine düşecek.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
