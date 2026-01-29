Emekli Bayram İkramiyesi İçin Sürpriz “20 Bin TL” Formülü

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili bir yazı yazdı. Erdursun'dan emekli ikramiyeleri için sürpriz çıkış geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 20 bin TL olması gerektiğini belirten Erdursun, 'Bugün tamamlanan en düşük aylık uygulaması 20 bin TL dü­zeyindeyse, ikramiye sadece as­gari ücret oranından değil, aynı zamanda bu tamamlanan gelir mantığından da değerlendiril­melidir' dedi.

Erdursun, şu ifadeleri kullandı: