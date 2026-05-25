Sevgili Aslan, Mars ile Plüton karesi nedeniyle aynı çatının altında yaşanılan gerginlikler yükselebilir. Sevdiğin kişiyle ev düzeni veya sorumluluklar üzerine yapacağın küçük tartışmaları tebessüm ederek geçiştirmek aranızdaki bağı bütünüyle koruyacaktır. Hoşgörü krizleri başlamadan bitirecektir.

Ama henüz kalbi boş olan bir Aslan isen yakınlarının ricasını kırmamak ya da aileni mutlu etmek adına onaylamadığın görüşmelere zorlanabilirsin. Kalbinin ısınmadığı buluşmalardan kibarca affını isteyerek kendi isteklerine yönelmelisin. Kendi isteklerine değer vermek ruhunu hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...