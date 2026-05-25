Sevgili Aslan, Mars ile Plüton karesi ev ve aile yaşamında sorumluluklarını artırabilir. Yaşam alanında çıkabilecek küçük arızalar veya tadilat işleri gününü biraz yoğunlaştırabilir. Sabırlı bir planlama yaparak evdeki her sorunu kolayca halledebilirsin.

Evden yürüttüğün ticari işlerde teknolojik altyapıyı yedeklemek ise gününü kurtaracaktır. Aile üyelerinin iş kararlarına karışması seni biraz yorabilir lakin tatlı bir dille sınırlarını çizdiğinde profesyonel hayatını çok daha rahat yönetebilirsin.

Peki ya aşk? Aynı evin içinde tansiyon hafifçe yükselebilir. Tam da bu yüzden, partnerinle ev düzeni üzerine yapacağın küçük tartışmaları gülümseyerek geçiştirmek aranızdaki bağı koruyacaktır. Bekarsan, aileni kırmamak ya da mutlu etmek uğruna kalbinin onaylamadığı görüşmelerden kaçmalısın. Zira kalbini yönetemezsin ve bu konuda sadece kendi özgürlüğüne odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...