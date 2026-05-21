Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Neptün'ün karesi kariyer evinde parlayarak seni güçlü bir şekilde sahneye taşıyor. Sunumların ve hitabet gücün yöneticilerini adeta büyüleyecektir. Lakin verilen sözlerin veya vaat edilen terfilerin altının boş çıkma ihtimaline karşı gözünü açık tutmalısın. Sahte parıltılara aldanmamalısın.

Gelecek ideallerin için yapacağın yatırımlarda dost tavsiyelerinden ziyade profesyonel danışmanlara kulak vermelisin. İnsanlara çok çabuk güvenmek maddi kayıplara yol açabilir. Sahip olduğun yetenekleri paraya dönüştürmek adına sadece kendi rasyonel zekana güvenmelisin. Öz güvenin en büyük servetindir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında sinematografik ve görkemli anlar yaşamaya çok isteklisin. İlişkin varsa partnerinden beklediğin devasa jestler gelmediğinde ufak bir kalp kırıklığı yaşayabilirsin. Beklentilerini biraz düşürmek mutluluğu getirecektir. Bekarsan sana yıldızlar vadeden gösterişli bir insanla tanışabilir lakin kalbini teslim etmeden evvel sözlerinin doğruluğunu sınamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...