Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu arkadaş gruplarında ve sosyal çevrende sürpriz gelişmeler yaşatıyor. Beraber yürüttüğün projelerde ekipten ayrılanlar veya yeni katılanlar planlarını değiştirebilir. Krizleri yönetirken liderliğini sergileyerek süreci başarıyla atlatacaksın.

Gelecek ideallerin adına yapacağın yatırımlar biraz risk barındırıyor. Dijital platformlardaki iş fırsatları cebine para koysa da masrafları dikkatle hesaplamalısın. Sosyal çevrenden gelen ticari tavsiyelere ise körü körüne inanıp sermayeni tehlikeye atmamalısın. Açıkça dile getirmek gerekirse, bugün paranı kendi aklınla yönetmelisin.

Peki ya aşk? Arkadaşlıklar aniden romantizme kayabilir veya tam tersi büyük bir kopuş yaşanabilir. İlişkin varsa, partnerinle birlikte katıldığın bir davette yaşanacak kıskançlık krizi geceni zehir edebilir. Arkadaşlık ilişkilerin partnerin tarafından anlaşılmayabilir. Ama bekarsan, arkadaş grubundan birinin itirafıyla şaşıracaksın. Peki şimdi kalbinin boş kalmasını mı tercih edeceksin, yoksa bu aşka şans verecek misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...