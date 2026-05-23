Sevgili Aslan, bu pazar gününü sadece evraklarını toparlamaya ve geçmişteki harcamalarını analiz etmeye ayırıyorsun. Zira bütçendeki açıkları kapatmak adına ince hesaplar yapman gerekiyor. Özellikle de finansal meselelerde yeni bir düzene ihtiyaç duyuyorsun. Bu noktada mantığın ön planda olduğu bir gün yaşıyorsun.

Öte yandan bugün, yaratıcılık gerektiren bir projeyi tamamen sonlandırıp teslim etmenin de hafifliğini hissedeceksin bugün! Üzerindeki büyük yük kalktığında zihnini çok daha rahat planlara yönlendireceksin. Görünen o ki doğru adımları atarak hem kazanacak hem de dinlenmek ve sakinleşmek için vakit bulacaksın.

Peki ya aşk? Geçmişin gölgeleri aniden kapını çalabilir. İlişkin varsa, eskiden seni üzen toksik bir dinamiğin yeniden alevlenmesi canını sıkacaktır. Lakin kapıları sıkıca kapatıp net bir şekilde tepkini koyarsan, partnerin de bunu anlayacaktır. Bu noktada odağın açık iletişim olmalı. Ama bekarsan, flört dünyasındaki yalanlardan sıkılıp tamamen kendi değerine odaklanacağın yalnız lakin güçlü bir sürece giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...