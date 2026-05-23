Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında net sınırlar çiziyorsun. Partnerinin seni manipüle etmeye çalışan tavırlarına ya da geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasına asla izin vermiyorsun. Kalbin aşk dolu olsa bile taviz vermeyerek kendi doğrularından vazgeçmeyeceksin. Ne istediğini partnerine açıkça söylemeyi de unutma, zira bu sayede seni anlayacaktır.

Ama bekarsan, hayatına yeniden girmek isteyen eski aşklara karşı ördüğün duvarları daha da yükseltiyorsun. Flört dünyasının cazibesine kapılıp kırılmak yerine yalnızlığının asil tadını çıkarıyorsun. Kendine saygın her şeyden önde geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…