Sevgili Aslan, bugün Güneş ile Neptün'ün altmışlığı egonu susturarak seni toplum yararına çalışmaya, hizmet etmeye ve veri analizine yöneltiyor. Sahnede parlamak yerine dosyaların arasında kaybolup şirketinin eksiklerini tek tek düzelteceksin. Mütevazı çalışkanlığın ofisteki herkesin sana derin bir saygı duymasını sağlayacaktır.

İnce hesaplar yaparak ve gereksiz lüks harcamalarını keserek bütçeni de disipline sokmanın zamanı geldi. İşte sana bir ipucu: Sağlık veya hizmet sektörüne yapacağın yatırımlar sana beklediğinden çok daha fazla kâr getirecektir. Detaylardaki ustalığın cebini neşeyle dolduracaktır.

Peki ya aşk? Fırtınalı gösterişlerden uzaklaşıp sadece sessiz bir huzur arıyorsun. İlişkin varsa, partnerinle hiçbir yere gitmeden sadece evde yan yana oturup kahve içmenin huzurunu yaşayacaksın. Ama bekarsan, şatafatlı insanlardan kaçıp sana sadece huzur veren sade ve sessiz bir karakterle usulca mesajlaşmaya başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...