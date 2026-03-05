onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Trafiğindeki 'Kaynakçılara' Bu Sabah Ceza Yağdı

İstanbul Trafiğindeki 'Kaynakçılara' Bu Sabah Ceza Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 20:13

İstanbul’da polis ekipleri sabah saatlerinde trafikte drone destekli taralı alan denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye’de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dronlarla takip ederek kontrol etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köprü girişinde trafik ekipleri çevirme yaptı.

Köprü girişinde trafik ekipleri çevirme yaptı.

Ümraniye’de Şile Yolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında taralı alanı ihlal eden çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da polis ekipleri benzer uygulamalar gerçekleştirdi.

Ekipler, "Kavşağı kaçırdım" bahanelerini affetmedi.

Ekipler, "Kavşağı kaçırdım" bahanelerini affetmedi.

Uygulama sırasında bazı sürücüler, taralı alan ihlaliyle ilgili soruları üzerine polis ekiplerine “İşe geç kalmıştım.”, “Taralı alanı fark etmedim.”, “İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.”, “Kavşağı kaçırdım.” ve “Bir daha ihlal etmem.” gibi gerekçeler sundu.

Denetlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın