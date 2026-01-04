Bağdat Caddesi’ndeki Lüks Oto Galeri Vurgununda Reynmen de Parasını Kaptırmış

Serbestiyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, 11 milyar liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Şahin Çolak hakkında savcılık soruşturma başlattı. Polis ekipleri, satılmak üzere galeriye bırakılan ve sahipliğini ispat eden kişilere ait araçları teslim etti. Ayrıca Şahin Çolak’ın borçlu olduğu bir bankanın avukatları da aldıkları haciz kararıyla galeriye gelerek 10 araca el koydu.

Çolak’ın kaçmadan birkaç gün önce ailesini de yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. Vurgun parası olan 11 milyar TL’yi kripto para alarak soğuk cüzdanla yanında götürdüğü değerlendirildi.