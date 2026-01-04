Bağdat Caddesi’ndeki Lüks Oto Galeri Vurgununda Reynmen de Parasını Kaptırmış
Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde bulunan ve sattığı lüks araçlarla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak, 11 milyar liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı. Lüks oto galeri vurgunundan etkilenen isimler arasında şarkıcı Reynmen, Ekol TV’nin eski sahibi Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve futbolcuların olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Çetin Aydın / Serbestiyet
Türkiye’nin en lüks araçlarını satmasıyla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak kayıplara karışmıştı.
Lüks oto galeri vurgunundan ünlü isimler de etkilendi.
