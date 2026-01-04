onedio
Bağdat Caddesi’ndeki Lüks Oto Galeri Vurgununda Reynmen de Parasını Kaptırmış

Bağdat Caddesi'ndeki Lüks Oto Galeri Vurgununda Reynmen de Parasını Kaptırmış

İsmail Kahraman
04.01.2026 - 09:25

Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde bulunan ve sattığı lüks araçlarla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak, 11 milyar liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı. Lüks oto galeri vurgunundan etkilenen isimler arasında şarkıcı Reynmen, Ekol TV’nin eski sahibi Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve futbolcuların olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Çetin Aydın / Serbestiyet

Türkiye’nin en lüks araçlarını satmasıyla bilinen “S Class” isimli oto galerinin sahibi Şahin Çolak kayıplara karışmıştı.

Serbestiyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, 11 milyar liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Şahin Çolak hakkında savcılık soruşturma başlattı. Polis ekipleri, satılmak üzere galeriye bırakılan ve sahipliğini ispat eden kişilere ait araçları teslim etti. Ayrıca Şahin Çolak’ın borçlu olduğu bir bankanın avukatları da aldıkları haciz kararıyla galeriye gelerek 10 araca el koydu.

Çolak’ın kaçmadan birkaç gün önce ailesini de yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. Vurgun parası olan 11 milyar TL’yi kripto para alarak soğuk cüzdanla yanında götürdüğü değerlendirildi.

Lüks oto galeri vurgunundan ünlü isimler de etkilendi.

İddiaya göre Palmali Holding’in ve geçtiğimiz günlerde kapanma kararı alan Ekol TV’nin sahibi Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu da Şahin Çolak’a önden ödeme yaparak Rolls-Royce sipariş etti. Ancak resmî satış işlemi yapılmadı. Gurbanoğlu’nun da parasını kurtarmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Şarkıcı Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş da satılması için Mercedes cipini galeriye verdi. Peşinat olarak 4 milyon TL aldı. Aracın satılması hâlinde kalan tutarın ödeneceği kendisine söylendi ancak araç satılmasına rağmen bu fark ödenmedi.

Gurbanoğlu ve Reynmen dışında, benzer şekilde dolandırılan ünlü futbolcuların, şarkıcıların ve iş insanlarının da olduğu belirtildi.

