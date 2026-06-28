Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor: Yaklaşık 70 Bin Kişi Kayıp
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Güney Amerika ülkesi Venezuela’da art arda yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkede ciddi bir yıkım yaşandı. Son açıklanan verilere göre depremlerde bin 430 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükseldi.
Euronews Türkçe’de yer alan habere göre 68 binden fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu öğrenildi. Ayrıca BM Kalkınma Programı'nın tahminine göre depremlerin yol açtığı doğrudan fiziki hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplandı.
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Geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD askerlerinin operasyonuyla kaçırılmış ve ABD’de hapsedilmişti.
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Venezuela vatandaşları enkaz başında bekliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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