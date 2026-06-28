Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor: Yaklaşık 70 Bin Kişi Kayıp

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da art arda yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkede ciddi bir yıkım yaşandı. Son açıklanan verilere göre depremlerde bin 430 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükseldi.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre 68 binden fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu öğrenildi. Ayrıca BM Kalkınma Programı'nın tahminine göre depremlerin yol açtığı doğrudan fiziki hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplandı.