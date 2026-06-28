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Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor: Yaklaşık 70 Bin Kişi Kayıp

Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor: Yaklaşık 70 Bin Kişi Kayıp

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 13:24
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Güney Amerika ülkesi Venezuela’da art arda yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkede ciddi bir yıkım yaşandı. Son açıklanan verilere göre depremlerde bin 430 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükseldi.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre 68 binden fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu öğrenildi. Ayrıca BM Kalkınma Programı'nın tahminine göre depremlerin yol açtığı doğrudan fiziki hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD askerlerinin operasyonuyla kaçırılmış ve ABD’de hapsedilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD askerlerinin operasyonuyla kaçırılmış ve ABD’de hapsedilmişti.

Güney Amerika ülkesinin bu sefer ise depremle başı belada. Çarşamba günü peş peşe yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki sarsıntılar, ülke genelinde büyük yıkıma yol açarak bin 430 kişinin ölümüne neden oldu, 3 bin 238 kişi de yaralandı.

Türk AFAD ekipleri dâhil dünyanın birçok ülkesinden arama kurtarma ekipleri ülkeye giderken, kayıp sayısının çokluğu ise şoke etti.

Euronews Türkçe’deki habere göre ülke genelinde yaklaşık 70 bin kişiye ulaşılamıyor.

Venezuela vatandaşları enkaz başında bekliyor.

Venezuela vatandaşları enkaz başında bekliyor.

Enkaz başında yakınlarından gelecek haberi bekleyen Venezuelalılar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, arama kurtarma personeli sayısının artırılması ve bölgeye takviye ekiplerin sevk edilmesi taleplerini dile getirdi.

Yıkılan evinin enkazı önünde bekleyişini sürdüren Chesica Calderon, ailesinden 5 kişinin enkaz altında olduğunu söyledi.

Calderon, 'Kayınbiraderim ve eşi, kaynanası ile kızı enkaz altında kaldı. Ellerimizle kazıyoruz, makineler henüz gelmedi. Çok şiddetli bir deprem oldu, çıkabilenler çıktı, çıkamayanlar enkaz altında kaldı. Dün 12 yaşındaki bir çocuğu sağ kurtarmayı başardılar. Bizim yanı başımızdaki bir evden de yetişkin birini çıkardılar ancak benim ailem hâlen enkaz altında.' dedi.

Enkaz başında bekleyen bir diğer depremzede Teresa Lopez de aile yakınlarının bir an önce enkazdan çıkarılması için endişeli bekleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Lopez, 'Kardeşim, 3 oğlu ve 2 kızıyla enkaz altında kaldı. Kızlar 9 ve 12 yaşında. Yaşayacaklarına dair umudumuz kalmadı ancak en azından cenazelerine ulaşmak istiyoruz. Bugün makinelerin getirileceği ifade edildi, yani sabırla beklemek gerekiyor. Yaşadıklarımız kelimenin tam anlamıyla korkunç, ne diyebilirim ki.' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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