Avrupa’da Sıcak Hava Kabusu: Paris’te Cenazeleri Koyacak Yer Kalmadı
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Avrupa genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te aşırı sıcaklar nedeniyle sadece 1 günde 109 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıya huzurevi ve hastanelerdeki ölümler eklenmedi. Ayrıca ülke genelinde 74 kişi, serinlemek için girdiği sularda boğularak vefat etti.
Tarihi günler geçiren Avrupa’da Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerde de sıcaklık rekorları kırıldı.
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Fransa’da kırmızı alarm verilen 38 vilayette hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükseldi.
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Parisliler kendi önlemlerini almaya başladı.
Almanya’da tarihi sıcaklıklar nedeniyle birçok aksaklıklar yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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