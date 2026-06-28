Avrupa’da Sıcak Hava Kabusu: Paris’te Cenazeleri Koyacak Yer Kalmadı

Avrupa genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te aşırı sıcaklar nedeniyle sadece 1 günde 109 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıya huzurevi ve hastanelerdeki ölümler eklenmedi. Ayrıca ülke genelinde 74 kişi, serinlemek için girdiği sularda boğularak vefat etti.

Tarihi günler geçiren Avrupa’da Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerde de sıcaklık rekorları kırıldı.