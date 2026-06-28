article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avrupa’da Sıcak Hava Kabusu: Paris’te Cenazeleri Koyacak Yer Kalmadı

Avrupa’da Sıcak Hava Kabusu: Paris’te Cenazeleri Koyacak Yer Kalmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 11:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te aşırı sıcaklar nedeniyle sadece 1 günde 109 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıya huzurevi ve hastanelerdeki ölümler eklenmedi. Ayrıca ülke genelinde 74 kişi, serinlemek için girdiği sularda boğularak vefat etti.

Tarihi günler geçiren Avrupa’da Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerde de sıcaklık rekorları kırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa’da kırmızı alarm verilen 38 vilayette hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükseldi.

Fransa’da kırmızı alarm verilen 38 vilayette hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükseldi.

Fransa’daki Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, BFMTV’ye yaptığı açıklamada, Paris’teki iki cenaze salonunun da dolduğunu doğruladı.

Caton, Paris’teki tüm cenaze salonlarının dolu olmasına şaşırmadığını belirterek, “Hafta başında şaşkın olabilirdik ancak perşembe gününden bu yana durum kötüleşiyor.” dedi.

Ciddi sayıda ölüm yaşandığını kaydeden Caton, Paris’in yakın çevresindeki cenaze salonlarında da yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ila 25 yaş arası olan 74 kişinin suda boğulduğunu belirtti.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun, acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi.

Parisliler kendi önlemlerini almaya başladı.

Parisliler kendi önlemlerini almaya başladı.

Fransa'da yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren sıcak havalarla mücadele etmek için vatandaşlar ile okul ve hastane yönetimleri farklı serinleme yöntemleri arayışına girdi.

İlk yardım müdahale ekiplerinin kullandığı termal battaniyeler, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hastalar ve öğrenciler için geçici çözüm olarak kullanılmaya başlandı.

Bazı vatandaşlar evlerinin, veliler ise sıcak sınıflarda eğitim gören çocuklarının okullarının camlarını termal battaniyeyle kapladı. Öte yandan klimasız kamu hastanelerinde de bu yönteme başvuruldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede Angers ve Quiestede kentlerinde veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okulların camlarını termal battaniyeyle kapladı.

Lannion ve Dax kentlerindeki hastanelerde görev yapan personel de hasta odalarındaki hava sıcaklığını azaltmak amacıyla camlara termal battaniye yerleştirdi.

Almanya’da tarihi sıcaklıklar nedeniyle birçok aksaklıklar yaşandı.

Almanya’da tarihi sıcaklıklar nedeniyle birçok aksaklıklar yaşandı.

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya’da da etkisini artırırken, ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.

DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Avusturya, İtalya ve Danimarka gibi ülkelerde de sıcaklık rekorları kırıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın