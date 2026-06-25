Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: Türkiye’ye Omega Bloğu Geliyor

Avrupa genelinde günlük yaşamı felç eden, tren seferlerinin iptal edilmesine ve kırmızı alarm verilmesine yol açan sıcak hava dalgası, hafta sonu itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru ilerleyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasaklarının dahi gündeme gelebileceğini ifade ederken, sistemin Türkiye'nin batı sınırına kadar dayanacağını vurguladı.

Şen’in aktardığı bilgilere göre; özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çekya ve Slovakya'da Pazar ve Pazartesi günleri termometrelerin tarihi rekorlar kırması bekleniyor.

Şen, ekstrem sıcaklık nedeniyle pek çok kentte sokağa çıkma yasağının gelebileceğini vurguladı.