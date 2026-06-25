Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: Türkiye’ye Omega Bloğu Geliyor
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Avrupa kıtasını etkisi altına alan ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcak hava dalgası, rotasını orta ve doğu bölgelere çevirdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kritik açıklamalarla önümüzdeki günlerde yaşanabilecek ekstrem hava olaylarına dikkat çekti. Prof. Dr. Şen, tarih verdi.
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Avrupa'da sıcaklık alarmı: Sokağa çıkmak yasaklanabilir.
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı: 'Omega bloğu' Türkiye'ye geliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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