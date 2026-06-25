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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: Türkiye’ye Omega Bloğu Geliyor

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: Türkiye’ye Omega Bloğu Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 15:26
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Avrupa kıtasını etkisi altına alan ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcak hava dalgası, rotasını orta ve doğu bölgelere çevirdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kritik açıklamalarla önümüzdeki günlerde yaşanabilecek ekstrem hava olaylarına dikkat çekti. Prof. Dr. Şen, tarih verdi.

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Avrupa'da sıcaklık alarmı: Sokağa çıkmak yasaklanabilir.

Avrupa'da sıcaklık alarmı: Sokağa çıkmak yasaklanabilir.

Avrupa genelinde günlük yaşamı felç eden, tren seferlerinin iptal edilmesine ve kırmızı alarm verilmesine yol açan sıcak hava dalgası, hafta sonu itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru ilerleyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasaklarının dahi gündeme gelebileceğini ifade ederken, sistemin Türkiye'nin batı sınırına kadar dayanacağını vurguladı.

Şen’in aktardığı bilgilere göre; özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çekya ve Slovakya'da Pazar ve Pazartesi günleri termometrelerin tarihi rekorlar kırması bekleniyor.

Şen, ekstrem sıcaklık nedeniyle pek çok kentte sokağa çıkma yasağının gelebileceğini vurguladı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı: 'Omega bloğu' Türkiye'ye geliyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı: 'Omega bloğu' Türkiye'ye geliyor.
twitter.com

Prof. Dr. Orhan Şen, omega bloğunun Türkiye'nin batı bölgelerine geleceğini duyurdu. Pazartesi ve Salı günlerinden itibaren Türkiye'de de etkisini gösterecek olan sistem, Avrupa'daki kadar ekstrem boyutlarda olmasa da sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkaracak.

Orhan Şen'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Avrupa'yı kavuran sıcaklar hafta sonu Orta ve Doğu'ya kayacak. Özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çek, Slovakya'da pazar-pazartesi sokağa çıkmak bile yasaklanabilir. 

Avrupa'daki bu sıcak hava bloğunun doğu sınırı Türkiye'nin batı bölgeleri. Pazartesi-salı günü Avrupa'daki gibi olmasada Trakya, Marmara, Ege, İç ve Akdeniz bölgelerini etkileyecek. 

Orman yangınları riski artacak kıvılcım üreten tüm faaliyetlerin yasaklanmalı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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