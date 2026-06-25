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Gökten Yağan Altınları 40 Saniyede Kesesine Dolduran Zengin Oluyor

Gökten Yağan Altınları 40 Saniyede Kesesine Dolduran Zengin Oluyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 12:34
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Yastık altındaki birikimler, düğünde takılan çeyrekler bittiyse darphanenin kapılarını senin için açıyoruz! Yukarıdan çılgınlar gibi altın yağıyor ama dikkat et; araya sızan borç senetleri ve bombalar hayatını karartabilir.

Çuvalı kap, sağa sola kıvır ve düşen külçeleri yakala. Bakalım haftanın 'Altın Zengini' olup darphaneyi üstüne yapabilecek misin, yoksa maaşı aldığı gün bitiren o şanssız kişi olarak iflas bayrağını mı çekeceksin?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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