Gökten Yağan Altınları 40 Saniyede Kesesine Dolduran Zengin Oluyor

Yastık altındaki birikimler, düğünde takılan çeyrekler bittiyse darphanenin kapılarını senin için açıyoruz! Yukarıdan çılgınlar gibi altın yağıyor ama dikkat et; araya sızan borç senetleri ve bombalar hayatını karartabilir.

Çuvalı kap, sağa sola kıvır ve düşen külçeleri yakala. Bakalım haftanın 'Altın Zengini' olup darphaneyi üstüne yapabilecek misin, yoksa maaşı aldığı gün bitiren o şanssız kişi olarak iflas bayrağını mı çekeceksin?

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