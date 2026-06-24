Orhan Şen’den Türkiye’ye Yaklaşan "Omega Etkisi" Nedeniyle Uyarı
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Avrupa tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yaşanan tarihi sıcakların sebebini “omega etkisi” olarak açıkladı. Avrupa kıtasının üzerine oturan sıcak hava dalgasının etkilerinin hafta sonu Türkiye’de de hissedileceğini söyleyen Şen, “Türkiye'deki sıcaklıklar 2-3 derece artacak. İstanbul 32-33 dereceleri görecek, Antalya ise 38 dereceleri.” ifadelerini kullandı.
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Avrupa’da başta Fransa olmak üzere birçok ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor.
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“El Nino etkisiyle daha fazla sıcak hava dalgası gelecek”
Türkiye’de hafta sonu sıcaklıklar artacak
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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