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Orhan Şen’den Türkiye’ye Yaklaşan "Omega Etkisi" Nedeniyle Uyarı

Orhan Şen’den Türkiye’ye Yaklaşan "Omega Etkisi" Nedeniyle Uyarı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 18:41
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Avrupa tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yaşanan tarihi sıcakların sebebini “omega etkisi” olarak açıkladı. Avrupa kıtasının üzerine oturan sıcak hava dalgasının etkilerinin hafta sonu Türkiye’de de hissedileceğini söyleyen Şen, “Türkiye'deki sıcaklıklar 2-3 derece artacak. İstanbul 32-33 dereceleri görecek, Antalya ise 38 dereceleri.” ifadelerini kullandı.

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Avrupa’da başta Fransa olmak üzere birçok ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Avrupa’da başta Fransa olmak üzere birçok ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor.

CNN Türk ekranlarında yaşanan sıcak hava dalgasını değerlendiren Prof. Dr. Orhan Şen, “Sıcaklıklar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Haziran ayı ortalamasının 2-3 derece üstünde seyrediyor. Neden Avrupa gibi değil? Şundan dolayı, biz buna omega etkisi deriz. Bu sıcak hava Avrupa'nın üzerine oturmuş durumda. Biz bu omeganın sağ tarafındayız. Doğu tarafında olduğumuz için de bu sıcak hava dalgasının kenarından etkileniyoruz.” dedi.

“El Nino etkisiyle daha fazla sıcak hava dalgası gelecek”

“El Nino etkisiyle daha fazla sıcak hava dalgası gelecek”

Asıl sıcak hava dalgasının Temmuz ayında Türkiye'de etkili olacağını belirten Şen, 'Temmuz ve Ağustos ayında bekliyoruz, Eylül ayına sarkar mı ona da bakacağız. Yeni bir sistem daha gelir. Avrupa'daki o sıcak sistem önümüzdeki hafta bitiyor, enerjisini bitiriyor. Avrupa biraz nefes alacak ama Avrupa'yı kasıp kavuran bu sistem gibi daha çok gelecek Avrupa'ya. El Nino'nun etkisiyle Avrupa sıcak havanın etkisi altına girecek. Türkiye'de yağışlar da durdu. Önümüzdeki günlerde de yağış pek görünmüyor. İşte bu Avrupa'daki sıcak havanın etkisinden.' ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hafta sonu sıcaklıklar artacak

Türkiye’de hafta sonu sıcaklıklar artacak

Şen, kritik uyarılarını ve açıklamalarını şöyle sürdürdü: 'El Nino bu sene çok kuvvetli, dünyayı kavuruyor. Önümüzdeki hafta ise bu iyice Orta Avrupa'ya ve Balkanlara doğru kaymaya başlayacak. İşte o zaman doğu tarafındaki etkisi bizi de etkileyecek. Bu nedenle hafta sonundan itibaren Türkiye'deki sıcaklıklar 2-3 derece artacak. İstanbul 32-33 dereceleri görecek, Antalya 38 dereceleri...'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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