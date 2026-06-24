Orhan Şen’den Türkiye’ye Yaklaşan "Omega Etkisi" Nedeniyle Uyarı

Asıl sıcak hava dalgasının Temmuz ayında Türkiye'de etkili olacağını belirten Şen, 'Temmuz ve Ağustos ayında bekliyoruz, Eylül ayına sarkar mı ona da bakacağız. Yeni bir sistem daha gelir. Avrupa'daki o sıcak sistem önümüzdeki hafta bitiyor, enerjisini bitiriyor. Avrupa biraz nefes alacak ama Avrupa'yı kasıp kavuran bu sistem gibi daha çok gelecek Avrupa'ya. El Nino'nun etkisiyle Avrupa sıcak havanın etkisi altına girecek. Türkiye'de yağışlar da durdu. Önümüzdeki günlerde de yağış pek görünmüyor. İşte bu Avrupa'daki sıcak havanın etkisinden.' ifadelerini kullandı.