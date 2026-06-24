İstanbul’daki Taksi Davası Olağanüstü Önlemlerle Yapıldı: Martı TAG’a Haksız Rekabet Davası
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın şikâyeti sonrasında Martı TAG’e yönelik başlatılan haksız rekabet davasında mahkeme, Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasını yasakladı. Dava kısmen kabul, kısmen reddedilirken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, 'Korsan uygulama Martı TAG'in haksız rekabet yaptığı, korsan taksicilik yaptığı tescillendi. Kapatma kararı verildi. Kazanan taksi esnafı oldu.' dedi. Martı TAG sahibi Oğuz Alper Öktem ise, 'Hakkımızda bizi yıldırmak için onlarca dava açıyorlar ama bizi yıldıramazlar. Bu dosya da İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. Hukuka inancımız tam. Mücadeleye devam edeceğiz.' diye konuştu.
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