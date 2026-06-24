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İstanbul’daki Taksi Davası Olağanüstü Önlemlerle Yapıldı: Martı TAG’a Haksız Rekabet Davası

İstanbul’daki Taksi Davası Olağanüstü Önlemlerle Yapıldı: Martı TAG’a Haksız Rekabet Davası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 17:39
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın şikâyeti sonrasında Martı TAG’e yönelik başlatılan haksız rekabet davasında mahkeme, Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasını yasakladı. Dava kısmen kabul, kısmen reddedilirken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, 'Korsan uygulama Martı TAG'in haksız rekabet yaptığı, korsan taksicilik yaptığı tescillendi. Kapatma kararı verildi. Kazanan taksi esnafı oldu.' dedi. Martı TAG sahibi Oğuz Alper Öktem ise, 'Hakkımızda bizi yıldırmak için onlarca dava açıyorlar ama bizi yıldıramazlar. Bu dosya da İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. Hukuka inancımız tam. Mücadeleye devam edeceğiz.' diye konuştu.

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İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi bugün en ilginç günlerinden birini yaşadı.

İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi bugün en ilginç günlerinden birini yaşadı.

Taksiciler ile 'paylaşımlı yolculuk uygulamaları' temsilcileri arasındaki haksız rekabet davası nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi, TOMA'lar konuşlandırıldı. Sadece İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanından taksiciler duruşma için Çağlayan'a geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, yeşil şapkalı 'paylaşımlı yolculuk uygulamaları' temsilcileri ile sarı şapkalı taksiciler arasında farklı noktalarda önlem aldı. TOMA'lar konuşlandırıldı.

Duruşma sonunda mahkeme, Martı TAG hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Davanın 7'nci duruşmasında çıkan karara göre Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasının her türlü mecrada sunulmasına ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesine engelleme kararı verildi. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu yasak kararının istinafa açık olduğu belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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