İstanbul’daki Taksi Davası Olağanüstü Önlemlerle Yapıldı: Martı TAG’a Haksız Rekabet Davası

Taksiciler ile 'paylaşımlı yolculuk uygulamaları' temsilcileri arasındaki haksız rekabet davası nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi, TOMA'lar konuşlandırıldı. Sadece İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanından taksiciler duruşma için Çağlayan'a geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, yeşil şapkalı 'paylaşımlı yolculuk uygulamaları' temsilcileri ile sarı şapkalı taksiciler arasında farklı noktalarda önlem aldı. TOMA'lar konuşlandırıldı.

Duruşma sonunda mahkeme, Martı TAG hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Davanın 7'nci duruşmasında çıkan karara göre Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasının her türlü mecrada sunulmasına ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesine engelleme kararı verildi. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu yasak kararının istinafa açık olduğu belirtildi.