Yeni Sezonda Hangi Lig Hangi Kanalda Yayınlanacak?
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Futbol tutkunları, Avrupa kupaları, Trendyol Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve yerel kupa organizasyonları başta olmak üzere birçok karşılaşmayı televizyon kanalları ile dijital yayın platformları üzerinden izleyebilecek.
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Yine farklı ligler farklı platformlar üzerinden ekrana gelecek.
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Süper Lig yine beIN Sports'ta...
UEFA organizasyonları TRT'de.
S Sport ve D-Smart da yayıncılar arasında yer alıyor.
Alt ligler Tivibu Spor'da olacak.
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İşte lig lig tablo:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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