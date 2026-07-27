Yeni Sezonda Hangi Lig Hangi Kanalda Yayınlanacak?

2026-2027 futbol sezonunda Türkiye'de hangi organizasyonların hangi platformlarda yayınlanacağı büyük ölçüde netleşti.

Avrupa kupaları, Trendyol Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve yerel kupalar başta olmak üzere birçok organizasyon, farklı televizyon kanalları ve dijital platformlar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. 27 Temmuz itibarıyla yeni sezonun yayın planı büyük oranda belli oldu.

Futbolseverler, yeni sezonda UEFA organizasyonlarının yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen ligleri ile Güney Amerika ve Asya'daki önemli futbol karşılaşmalarını farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden takip edebilecek.