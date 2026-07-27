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Yeni Sezonda Hangi Lig Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yeni Sezonda Hangi Lig Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 19:17
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Futbol tutkunları, Avrupa kupaları, Trendyol Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve yerel kupa organizasyonları başta olmak üzere birçok karşılaşmayı televizyon kanalları ile dijital yayın platformları üzerinden izleyebilecek.

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Yine farklı ligler farklı platformlar üzerinden ekrana gelecek.

Yine farklı ligler farklı platformlar üzerinden ekrana gelecek.

2026-2027 futbol sezonunda Türkiye'de hangi organizasyonların hangi platformlarda yayınlanacağı büyük ölçüde netleşti.

Avrupa kupaları, Trendyol Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve yerel kupalar başta olmak üzere birçok organizasyon, farklı televizyon kanalları ve dijital platformlar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. 27 Temmuz itibarıyla yeni sezonun yayın planı büyük oranda belli oldu.

Futbolseverler, yeni sezonda UEFA organizasyonlarının yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen ligleri ile Güney Amerika ve Asya'daki önemli futbol karşılaşmalarını farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden takip edebilecek.

Süper Lig yine beIN Sports'ta...

Süper Lig yine beIN Sports'ta...

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmaları yine beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig ile Fransa Ligue 1 mücadeleleri de yeni sezonda beIN Sports üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

UEFA organizasyonları TRT'de.

UEFA organizasyonları TRT'de.

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki organizasyonları yeni sezonda da TRT ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmalarının yanı sıra İngiltere Federasyon Kupası maçları da TRT ve tabii ekranlarından yayınlanacak.

S Sport ve D-Smart da yayıncılar arasında yer alıyor.

S Sport ve D-Smart da yayıncılar arasında yer alıyor.

S Sport, 2026-2027 sezonunda da Avrupa futbolunun önde gelen liglerini ekranlara taşımayı sürdürecek. İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie, İskoçya Premiership ve Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmaları S Sport'tan yayınlanacak.

Güney Amerika ve Asya futbolunun önemli organizasyonları ise D-Smart'ta izlenebilecek. Brezilya ve Arjantin liglerinin yanı sıra Asya Şampiyonlar Ligi, Asya Kupası ve 2030 Dünya Kupası Asya Elemeleri de D-Smart ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Alt ligler Tivibu Spor'da olacak.

Alt ligler Tivibu Spor'da olacak.

Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa maçları yeni sezonda da ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları da aynı kanallarda futbolseverlerle buluşacak. Öte yandan Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig mücadeleleri ise Tivibu Spor'dan izlenebilecek.

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İşte lig lig tablo:

İşte lig lig tablo:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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