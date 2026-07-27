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Filenin Sultanları Kadar İyi misin? Şimdi SMAÇ'ta Kendini Test Et!

Filenin Sultanları Kadar İyi misin? Şimdi SMAÇ'ta Kendini Test Et!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 17:52
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Filenin üstünden gelen her top, doğru anda zıplayıp smaç vurman için bir davet. SMAÇ'ta tek işin var: topu takip et, tam zamanında yüksel ve karşı sahaya gönder. Kaçırdığın her top bir canını götürüyor, ama her isabetli smaçta oyun biraz daha hızlanıyor. Üç canın bitene kadar dayanabilir, kendi rekorunu kırmaya çalışabilirsin.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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