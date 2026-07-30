article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da 13 Otobüsün Güzergahı Değişti: Son Durakları Artık Kadıköy Değil Uzunçayır

İstanbul'da 13 Otobüsün Güzergahı Değişti: Son Durakları Artık Kadıköy Değil Uzunçayır

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 17:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Anadolu Yakası'nda 13 otobüsün güzergahı değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), son toplantısında alınan karara göre 128 noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

128 noktaya EDS kurulacak.

128 noktaya EDS kurulacak.

İstanbul genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla şehir genelinde 128 yeni noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı. Yeni sistemle birlikte hem kırmızı ışık ihlalleri hem de ortalama hız sınırları dijital takibe alınacak.

Sürücülerin en çok kullandığı güzergahların başında gelen Avrasya Tüneli, Beykoz Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti yapan EDS kameraları yerleştirilecek. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu Bağcılar Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye Küçüksu Caddesi ve Esenyurt Şehitler Caddesi gibi noktalarda da kırmızı ışık ihlallerini yakalamak için sistemler devreye alınacak.

13 otobüsün güzergahı değişti: Son durakları artık Kadıköy değil Uzunçayır oldu.

13 otobüsün güzergahı değişti: Son durakları artık Kadıköy değil Uzunçayır oldu.

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında rıhtım bölgesindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Anadolu Yakası'nın farklı noktalarından Kadıköy sahiline inen 13 otobüs hattının son durağı Uzunçayır oldu.

Bundan sonra yolcular Uzunçayır'da indirilecek ve sahile ulaşımları ring seferi yapacak olan Uzunçayır-Kadıköy otobüsleriyle sağlanacak. 

İstanbul'da son durağı değişen otobüsler

Güzergahı değişen hatlar ise şunlar oldu:

  • 319 Kayışdağı-Kadıköy

  • 14BK Çekmeköy/Parseller-Kadıköy

  • 20Ü Ümraniye Tepeüstü/Kadıköy

  • 19 Ferhatpaşa/Yeditepe Üniversitesi-Kadıköy

  • 19T Ferhatpaşa-Kadıköy

  • 14DK İnkılap Mahallesi/Libadiye Caddesi-Kadıköy

  • 20E Esatpaşa-Kadıköy

  • 15TK Tokatköy-Kadıköy

  • 130Ş Şifa Mahallesi-Kadıköy

  • 18K Sultanbeyli-Kadıköy

  • 19EK Yenidoğan/Ataşehir-Kadıköy

  • 14A Alemdağ-Kadıköy

  • 18D Sultanbeyli-Kadıköy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın