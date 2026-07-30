İstanbul'da 13 Otobüsün Güzergahı Değişti: Son Durakları Artık Kadıköy Değil Uzunçayır
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İstanbul Anadolu Yakası'nda 13 otobüsün güzergahı değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), son toplantısında alınan karara göre 128 noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak.
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128 noktaya EDS kurulacak.
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13 otobüsün güzergahı değişti: Son durakları artık Kadıköy değil Uzunçayır oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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