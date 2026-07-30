İstanbul'da 13 Otobüsün Güzergahı Değişti: Son Durakları Artık Kadıköy Değil Uzunçayır

İstanbul genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla şehir genelinde 128 yeni noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı. Yeni sistemle birlikte hem kırmızı ışık ihlalleri hem de ortalama hız sınırları dijital takibe alınacak.

Sürücülerin en çok kullandığı güzergahların başında gelen Avrasya Tüneli, Beykoz Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti yapan EDS kameraları yerleştirilecek. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu Bağcılar Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye Küçüksu Caddesi ve Esenyurt Şehitler Caddesi gibi noktalarda da kırmızı ışık ihlallerini yakalamak için sistemler devreye alınacak.