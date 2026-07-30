Yüzde 4 Daha Fazla Emekli Maaşı Almak İçin Kritik Tarih

Ekonomik veriler ve büyüme oranları doğrultusunda her yıl güncellenen katsayılar, emekli maaşlarını etkiliyor. Emekli aylığı belirlenirken sigortalının çalışma hayatı tek bir çatı altında değerlendirilmiyor. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplama süreci üç ayrı döneme ayrılıyor.

Özellikle 2008 Ekim sonrası maaş bağlama oranları en düşük seviyeden hesaplanıyor.

Kamuoyunda yaygın olan 'Ne kadar uzun çalışırsam o kadar yüksek maaş alırım' algısı, her zaman karşılık bulmuyor. Emekli maaşının yüksek olabilmesi için çalışma süresinden ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen kazancın tutarı önem taşıyor. Asgari ücret üzerinden uzun yıllar prim ödemek maaşı artırmadığı gibi, bazı durumlarda düşüşe bile yol açabiliyor.