Yüzde 4 Daha Fazla Emekli Maaşı Almak İçin Kritik Tarih
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Milyonlarca vatandaş emekli maaşını artırmanın formülünü araştırıyor. Emekli maaşı hesaplamaları, yalnızca prime esas kazançlar ve çalışma süresiyle sınırlı kalmıyor. Dilekçenin sunulduğu yıl, bağlanacak aylık miktarı üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynuyor. Takvim'den Faruk Erdem'in haberine göre 2026 ve 2027 yıllarında emekli olacakların maaşları arasında fark oluşabilir.
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"Uzun süre çalışırsam daha fazla emekli maaşı alırım" düşüncesi yanlış.
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2026 mı avantajlı yoksa 2027 mi? Emeklilikte yüzde 4 daha fazla maaş almak için kritik tarih.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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