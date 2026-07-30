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Yüzde 4 Daha Fazla Emekli Maaşı Almak İçin Kritik Tarih

Yüzde 4 Daha Fazla Emekli Maaşı Almak İçin Kritik Tarih

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 14:15
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Milyonlarca vatandaş emekli maaşını artırmanın formülünü araştırıyor. Emekli maaşı hesaplamaları, yalnızca prime esas kazançlar ve çalışma süresiyle sınırlı kalmıyor. Dilekçenin sunulduğu yıl, bağlanacak aylık miktarı üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynuyor. Takvim'den Faruk Erdem'in haberine göre 2026 ve 2027 yıllarında emekli olacakların maaşları arasında fark oluşabilir.

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"Uzun süre çalışırsam daha fazla emekli maaşı alırım" düşüncesi yanlış.

"Uzun süre çalışırsam daha fazla emekli maaşı alırım" düşüncesi yanlış.

Ekonomik veriler ve büyüme oranları doğrultusunda her yıl güncellenen katsayılar, emekli maaşlarını etkiliyor. Emekli aylığı belirlenirken sigortalının çalışma hayatı tek bir çatı altında değerlendirilmiyor. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplama süreci üç ayrı döneme ayrılıyor.

Özellikle 2008 Ekim sonrası maaş bağlama oranları en düşük seviyeden hesaplanıyor. 

Kamuoyunda yaygın olan 'Ne kadar uzun çalışırsam o kadar yüksek maaş alırım' algısı, her zaman karşılık bulmuyor. Emekli maaşının yüksek olabilmesi için çalışma süresinden ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen kazancın tutarı önem taşıyor. Asgari ücret üzerinden uzun yıllar prim ödemek maaşı artırmadığı gibi, bazı durumlarda düşüşe bile yol açabiliyor.

2026 mı avantajlı yoksa 2027 mi? Emeklilikte yüzde 4 daha fazla maaş almak için kritik tarih.

2026 mı avantajlı yoksa 2027 mi? Emeklilikte yüzde 4 daha fazla maaş almak için kritik tarih.

2026 yılında emeklilik dilekçesi verecek olan sigortalılar, bir önceki yılın (2025) verilerinden besleniyor. 2025 yılı için netleşen yüzde 30,89'luk enflasyon ve yüzde 3,6'lık büyüme oranı, güncelleme katsayısını 1,3197 seviyesine taşıdı. Bu yüksek katsayı, 2026'da emekli olacakların başlangıç maaşlarını doğrudan yukarı çekiyor.

2027 yılında dilekçe vermeyi planlayanlar ise 2026 yılının tahmini verilerine tabi olacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 26, büyüme oranının ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşmesi durumunda, beklenen güncelleme katsayısı 1,2714 seviyesine gerileyecek. 

Dolayısıyla 2026 yılında emekli dilekçesi vermek, emekli olmak daha avantajlı görülüyor.

(Bu içerikte yer alan bilgiler tavsiye içermemektedir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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