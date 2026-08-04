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Psikolojiye Göre Sürekli Teşekkür Eden Kişilerin Önemli Ortak Noktası

Psikolojiye Göre Sürekli Teşekkür Eden Kişilerin Önemli Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 15:45
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Günlük yaşamda sürekli 'teşekkür ederim' ifadesini kullanmak, ilk bakışta yalnızca temel bir nezaket kuralı ya da aileden kazanılan bir alışkanlık biçiminde algılanıyor. Buna karşın uzmanlar söz konusu davranışın basit bir görgü kuralından çok daha derin psikolojik unsurlar içerdiğini ifade ediyor. Sıkça minnet belirtmek, bireyin empati yeteneğini, alçakgönüllülüğünü ve hayata karşı kazandığı olumlu bakış açısını yansıtıyor.

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Sıkça teşekkür etmek çevredeki küçük detayların ve verilen emeğin fark edildiğini ortaya koyuyor.

Sıkça teşekkür etmek çevredeki küçük detayların ve verilen emeğin fark edildiğini ortaya koyuyor.

Günlük koşturmaca içinde kapıyı tutan birine, mesaja hızlıca yanıt veren bir arkadaşa ya da su ikram eden bir iş arkadaşına teşekkür edilmesi, gözden kaçan detayları görünür kılıyor. Araştırmacılar, bu davranışı sergileyen kişilerin başkalarının harcadığı zaman ve çabayı daha net algıladığını vurguluyor. Yapılan incelemeler, sürekli teşekkür eden bireylerde yüksek çevre farkındalığı, yardım almayı bir zayıflık olarak görmeme ve sosyal ilişkilerde iş birliğine açık olma gibi özelliklerin öne çıktığını belgeliyor.

Minnettarlık duygusu zihinsel odağı olumsuz noktalardan olumlu detaylara taşıyor.

Minnettarlık duygusu zihinsel odağı olumsuz noktalardan olumlu detaylara taşıyor.

Pozitif psikoloji alanındaki çalışmalar, teşekkür etme eyleminin zihinsel odaklanmayı doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. İnsan zihni doğası gereği eksikliklere ve problemlere odaklanmaya eğilim sergilerken, minnet ifade etmek bu döngüyü kırıyor. Sürekli teşekkür eden kişilerin hayatlarındaki olumsuzlukları tamamen yok saymasalar da yaşadıkları zorluklar karşısında daha dengeli bir duygusal duruş sergiledikleri aktarılıyor.

İçtenlikle söylenen bir teşekkür insan ilişkilerinde güçlü duygusal bağlar kuruyor.

İçtenlikle söylenen bir teşekkür insan ilişkilerinde güçlü duygusal bağlar kuruyor.

Empati yeteneği, bir eylemin gerisinde yatan görünmeyen emeği hissetmeyi mümkün kılıyor. Samimi bir teşekkür mesajı, sadece elde edilen sonucu değil, karşı tarafın ayırdığı zamanı ve sunduğu özeni de onaylıyor. Sabırla bilgi veren birine ya da zor anlarda destek sunan bir yakına teşekkür edilmesi, taraflar arasında güvene dayalı sağlam bir iletişim köprüsü kuruyor.

Aşırı düzeyde teşekkür etmek bazı durumlarda içsel güvensizlikten kaynaklanabiliyor.

Aşırı düzeyde teşekkür etmek bazı durumlarda içsel güvensizlikten kaynaklanabiliyor.

Uzmanlar her teşekkürün sağlıklı bir minnet duygusundan doğmadığına da dikkat çekiyor. Bazı durumlarda aşırı teşekkür etme davranışının çevresindekilere yük olma korkusu, çekingenlik ya da başkalarının alanını işgal etme kaygısıyla ortaya çıkabildiği görülüyor. Davranışın arkasında yatan duygunun hafiflik yerine suçluluk veya borçluluk hissi olması halinde, bu durumun bir özgüven eksikliğine işaret edebileceği vurgulanıyor.

Sonuç olarak bilinçli ve dengeli bir şekilde ifade edilen minnet, karmaşık günlük yaşamda insani bağları güçlendiren temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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