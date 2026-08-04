Psikolojiye Göre Sürekli Teşekkür Eden Kişilerin Önemli Ortak Noktası

Uzmanlar her teşekkürün sağlıklı bir minnet duygusundan doğmadığına da dikkat çekiyor. Bazı durumlarda aşırı teşekkür etme davranışının çevresindekilere yük olma korkusu, çekingenlik ya da başkalarının alanını işgal etme kaygısıyla ortaya çıkabildiği görülüyor. Davranışın arkasında yatan duygunun hafiflik yerine suçluluk veya borçluluk hissi olması halinde, bu durumun bir özgüven eksikliğine işaret edebileceği vurgulanıyor.

Sonuç olarak bilinçli ve dengeli bir şekilde ifade edilen minnet, karmaşık günlük yaşamda insani bağları güçlendiren temel bir unsur olarak öne çıkıyor.