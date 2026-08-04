Psikolojiye Göre Sürekli Teşekkür Eden Kişilerin Önemli Ortak Noktası
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Günlük yaşamda sürekli 'teşekkür ederim' ifadesini kullanmak, ilk bakışta yalnızca temel bir nezaket kuralı ya da aileden kazanılan bir alışkanlık biçiminde algılanıyor. Buna karşın uzmanlar söz konusu davranışın basit bir görgü kuralından çok daha derin psikolojik unsurlar içerdiğini ifade ediyor. Sıkça minnet belirtmek, bireyin empati yeteneğini, alçakgönüllülüğünü ve hayata karşı kazandığı olumlu bakış açısını yansıtıyor.
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Sıkça teşekkür etmek çevredeki küçük detayların ve verilen emeğin fark edildiğini ortaya koyuyor.
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Minnettarlık duygusu zihinsel odağı olumsuz noktalardan olumlu detaylara taşıyor.
İçtenlikle söylenen bir teşekkür insan ilişkilerinde güçlü duygusal bağlar kuruyor.
Aşırı düzeyde teşekkür etmek bazı durumlarda içsel güvensizlikten kaynaklanabiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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