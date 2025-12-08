Milyarder Oldular: 91 Kişiye 300 Milyar Dolar Miras Kaldı!

Milyarder Hedefleri Raporu (UBS) 2025 verileri belli oldu. Bu senenin raporuna göre, dünya genelinde servet aktarımı, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Öyle ki raporlamanın başladığı 2015 yılından bu yana, milyarderlerin eşleri ve çocuklarının en çok mirası bu sene aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz 12 aylık dönemde, 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu. Söz konusu 91 kişiye, 298 milyar dolar miras kaldı. Mirasın, geçtiğimiz seneye oranla üçte birden fazla arttığına dikkat çekiliyor.

UBS yöneticisi Benjamin Cavalli, “Bu mirasçılar, giderek hızlanan çok yıllı bir servet transferinin kanıtı” diyor. Söz konusu rapor, UBS’nin süper zengin müşterilerinin bir kısmıyla yapılan bir ankete ve dünyanın tüm bölgelerindeki 47 pazarda milyarderlerin servetini takip eden bir veritabanından oluşturuluyor.