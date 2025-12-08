Milyarder Oldular: 91 Kişiye 300 Milyar Dolar Miras Kaldı!
Milyarder Hedefleri Raporu'na (UBS) göre, son 12 ayda 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu. Dünya genelinde 91 kişiye yaklaşık 300 milyar dolar miras kaldı. Bu sayının, son 10 yılda alınan en büyük servet olduğu belirtiliyor.
2025 yılında 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu!
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde tabloda "6 trilyon" görülecek.
