Milyarder Oldular: 91 Kişiye 300 Milyar Dolar Miras Kaldı!

Milyarder Oldular: 91 Kişiye 300 Milyar Dolar Miras Kaldı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
08.12.2025 - 09:15

Milyarder Hedefleri Raporu'na (UBS) göre, son 12 ayda 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu. Dünya genelinde 91 kişiye yaklaşık 300 milyar dolar miras kaldı. Bu sayının, son 10 yılda alınan en büyük servet olduğu belirtiliyor.

2025 yılında 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu!

2025 yılında 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu!

Milyarder Hedefleri Raporu (UBS) 2025 verileri belli oldu. Bu senenin raporuna göre, dünya genelinde servet aktarımı, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Öyle ki raporlamanın başladığı 2015 yılından bu yana, milyarderlerin eşleri ve çocuklarının en çok mirası bu sene aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz 12 aylık dönemde, 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu. Söz konusu 91 kişiye, 298 milyar dolar miras kaldı. Mirasın, geçtiğimiz seneye oranla üçte birden fazla arttığına dikkat çekiliyor.

UBS yöneticisi Benjamin Cavalli, “Bu mirasçılar, giderek hızlanan çok yıllı bir servet transferinin kanıtı” diyor. Söz konusu rapor, UBS’nin süper zengin müşterilerinin bir kısmıyla yapılan bir ankete ve dünyanın tüm bölgelerindeki 47 pazarda milyarderlerin servetini takip eden bir veritabanından oluşturuluyor.

Önümüzdeki 15 yıl içerisinde tabloda "6 trilyon" görülecek.

Önümüzdeki 15 yıl içerisinde tabloda "6 trilyon" görülecek.

Banka hesaplamalarına göre, milyarderlerin çocuklarına önümüzdeki 15 yıl içinde en az 5 trilyon 900 milyar dolar miras kalacak. Bu mirasın büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bu sene kalan mirasın büyük bir bölümünün ise Avrupa'da olduğu belirtiliyor. 

Rapor, özellikle Batı Avrupa’nın bu yılki servet transferinde zirvede olduğunu gösteriyor. Bölgede 48 kişi toplam 149,5 milyar dolarlık miras devraldı. Bu grupta iki Alman ilaç şirketi ailesinden 15 kişi yer alıyor.  Burada en genç mirasçının 19, en yaşlısının 94 yaşında olması dikkat çekiyor. 

Kuzey Amerika’da 18 mirasçı ise 86,5 milyar dolar, Güneydoğu Asya’da 11 mirasçı 24,7 milyar dolar elde etti.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
