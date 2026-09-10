İngiltere'de Hava Trafiği Çöktü: 2 Binden Fazla Uçuş İptal Edildi, On Binlerce Yolcu Ortada Kaldı
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Avrupa'nın en yoğun hava sahalarından birine sahip İngiltere'de, Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin (NATS) uçuş işleme sisteminde salı günü başlayan teknik arıza havacılığı felç etti. 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen arıza yüzünden salı ve çarşamba günleri ülke genelinde 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, 4 saatlik kesintiden yüz binlerce yolcunun etkilendiğini açıkladı; hükümet ise NATS CEO'su Martin Rolfe'a rapor vermesi için 1 hafta süre verdi.
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Salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan arıza ilerleyen saatlerde giderildi, ancak yol açtığı zincirleme iptaller çarşamba günü de sürdü.
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Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'dan NATS'a sert mesaj geldi: "Bu sorunun kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum."
Öte yandan havayolları da boş durmadı; Ryanair, NATS CEO'su Martin Rolfe'u doğrudan istifaya davet etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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