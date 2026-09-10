İngiltere'de Hava Trafiği Çöktü: 2 Binden Fazla Uçuş İptal Edildi, On Binlerce Yolcu Ortada Kaldı

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, NATS CEO'su Martin Rolfe ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, salı günü yaşanan 4 saatlik hava trafiği kesintisinden yüz binlerce yolcunun etkilendiğini, yolcuların iptaller, yönlendirmeler ve gecikmelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Alexander, 'Bu sorunun kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum' dedi.

Bakan Alexander, NATS tarafından işletilen sistemle ilgili olarak İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) bağımsız bir soruşturma başlatması talimatını verdi. CAA tarafından yapılacak ayrı ve bağımsız incelemenin sonucunda 6 ay içinde rapor sunulacağını vurguladı.

İngiltere Başbakanlığı'nın sözcüsü ise hükümetin NATS CEO'su Rolfe'a güvendiğini, ancak olaya ilişkin rapor vermesi için kendisine 1 hafta süre verildiğini kaydetti.