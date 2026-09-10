article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İngiltere'de Hava Trafiği Çöktü: 2 Binden Fazla Uçuş İptal Edildi, On Binlerce Yolcu Ortada Kaldı

İngiltere'de Hava Trafiği Çöktü: 2 Binden Fazla Uçuş İptal Edildi, On Binlerce Yolcu Ortada Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 12:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa'nın en yoğun hava sahalarından birine sahip İngiltere'de, Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin (NATS) uçuş işleme sisteminde salı günü başlayan teknik arıza havacılığı felç etti. 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen arıza yüzünden salı ve çarşamba günleri ülke genelinde 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, 4 saatlik kesintiden yüz binlerce yolcunun etkilendiğini açıkladı; hükümet ise NATS CEO'su Martin Rolfe'a rapor vermesi için 1 hafta süre verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan arıza ilerleyen saatlerde giderildi, ancak yol açtığı zincirleme iptaller çarşamba günü de sürdü.

Salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan arıza ilerleyen saatlerde giderildi, ancak yol açtığı zincirleme iptaller çarşamba günü de sürdü.

İngiltere'de hava trafik hizmetlerini yürüten NATS'ın uçuş işleme sisteminde salı günü yaşanan teknik arıza, ülke genelindeki hava ulaşımını kısa sürede durma noktasına getirdi. Ülkenin en büyük havalimanı Heathrow, durumdan en çok etkilenen nokta oldu.

Yerel saatle 13.00'te başlayan arıza ilerleyen saatlerde giderildi. Ancak uçakların ve mürettebatın ülke genelinde yanlış noktalarda kalması, çarşamba günü de iptallerin sürmesine yol açtı. İngiliz medyasının aktardığına göre iki gün içinde 2 binden fazla sefer iptal edildi.

Havacılık analiz firması Cirium'un verilerine göre iptaller çarşamba akşamı yavaşladı. Bugün ise herhangi bir iptal yaşanmadığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'dan NATS'a sert mesaj geldi: "Bu sorunun kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum."

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'dan NATS'a sert mesaj geldi: "Bu sorunun kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum."

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, NATS CEO'su Martin Rolfe ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, salı günü yaşanan 4 saatlik hava trafiği kesintisinden yüz binlerce yolcunun etkilendiğini, yolcuların iptaller, yönlendirmeler ve gecikmelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Alexander, 'Bu sorunun kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum' dedi.

Bakan Alexander, NATS tarafından işletilen sistemle ilgili olarak İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) bağımsız bir soruşturma başlatması talimatını verdi. CAA tarafından yapılacak ayrı ve bağımsız incelemenin sonucunda 6 ay içinde rapor sunulacağını vurguladı.

İngiltere Başbakanlığı'nın sözcüsü ise hükümetin NATS CEO'su Rolfe'a güvendiğini, ancak olaya ilişkin rapor vermesi için kendisine 1 hafta süre verildiğini kaydetti.

Öte yandan havayolları da boş durmadı; Ryanair, NATS CEO'su Martin Rolfe'u doğrudan istifaya davet etti.

Öte yandan havayolları da boş durmadı; Ryanair, NATS CEO'su Martin Rolfe'u doğrudan istifaya davet etti.

İrlanda merkezli Ryanair, sorun nedeniyle onlarca uçuşunun ve on binlerce yolcusunun gecikmelerden etkilendiğini duyurmuş, NATS CEO'su Martin Rolfe'u istifaya davet etmişti. Wizz Air'in açıklaması ise daha da sertti: 'Kritik ulusal altyapı hizmeti sağlayan bir kuruluş, havacılık sistemini durma noktasına getirmemeli. NATS, mevcut haliyle görevini yerine getirebilecek durumda değil.'

Tepkilerin bu kadar sert olmasının bir nedeni de yaşananın ilk olmaması. NATS'ın uçuş planlarını otomatik işleyen sisteminde 2023 yılında büyük çaplı bir arıza yaşanmış ve 28 Ağustos 2023'te yaklaşık bin 500 uçuş iptal edilmişti. İptaller sonraki günlerde de devam etmiş, gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

2025 yılının temmuz ayında ise radar kaynaklı bir teknik sorun yüzünden 150'den fazla uçuş iptal edilmiş, NATS sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti. Son 3 yılın ikinci büyük arızasının tam olarak nasıl yaşandığı ise CAA'nın 6 ay içinde sunacağı raporla netleşecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın