MasterChef Türkiye Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı Kim Oldu? 24 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna katılan Demirhan Ali, yarışmaya Antalya'dan katılıyor. Aslen Karabüklü olan yarışmacının annesi ise Kazakistanlı.

Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Rusya'da geçiren Demirhan Ali, farklı kültürlerden edindiği deneyimlerin mutfak bakış açısını geliştirdiğini ifade ediyor. Yarışmanın tanıtımında kullandığı '3 yaşımdan beri annemle mutfakta yemek yapıyorum.' sözleri de dikkat çekmişti.

Demirhan Ali Kaç Yaşında, Nereli?

24 yaşındaki Demirhan Ali, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Aslen Karabüklü olan genç yarışmacı, çocukluk yıllarının bir kısmını Rusya'da geçirdiğini ve bu deneyimin mutfak kültürüne katkı sağladığını söylüyor.

Demirhan Ali'nin Mesleği Ne?

Demirhan Ali, Bolu Mengen Aşçılık Bölümü mezunu. Profesyonel aşçılık eğitimi alan yarışmacı, teknik bilgisini ve mutfak deneyimini MasterChef Türkiye mutfağında sergileyerek ana kadroya girmeyi başardı.