MasterChef Türkiye Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı Kim Oldu? 24 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yedinci yarışmacı belli oldu. Ekran başındaki izleyici ise 'MasterChef 24 Temmuz kim kazandı, 7. yarışmacı kim oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı... Şeflerin değerlendirmeleri sonunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Demirhan Ali, önlüğü kazanarak yarışmanın ana kadrosuna katılmayı başardı. Başarısının ardından genç yarışmacının hayatı da merak konusu oldu. Yarışmanın ardından “MasterChef Demirhan kimdir?”, “Demirhan Ali kaç yaşında?”, “MasterChef Demirhan nereli ve ne iş yapıyor?” soruları araştırılmaya başlandı.
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TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yedinci yarışmacı belli oldu.
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MasterChef Demirhan Ali Kimdir?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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