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MasterChef Türkiye Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı Kim Oldu? 24 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı Kim Oldu? 24 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 08:29
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yedinci yarışmacı belli oldu. Ekran başındaki izleyici ise 'MasterChef 24 Temmuz kim kazandı, 7. yarışmacı kim oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı... Şeflerin değerlendirmeleri sonunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Demirhan Ali, önlüğü kazanarak yarışmanın ana kadrosuna katılmayı başardı. Başarısının ardından genç yarışmacının hayatı da merak konusu oldu. Yarışmanın ardından “MasterChef Demirhan kimdir?”, “Demirhan Ali kaç yaşında?”, “MasterChef Demirhan nereli ve ne iş yapıyor?” soruları araştırılmaya başlandı.

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TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yedinci yarışmacı belli oldu.

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yedinci yarışmacı belli oldu.

24 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelen bölümde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonrası gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Demirhan Ali oldu.

Rakiplerini geride bırakan Demirhan Ali, performansıyla şeflerden tam not alarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna yedinci yarışmacı olarak katılmaya hak kazandı.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosunda Kimler Var?

  • Furkan

  • Eylül

  • Çağatay

  • Onur

  • Hilal

  • Eyüpcan

  • Demirhan Ali

MasterChef Demirhan Ali Kimdir?

MasterChef Demirhan Ali Kimdir?

MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna katılan Demirhan Ali, yarışmaya Antalya'dan katılıyor. Aslen Karabüklü olan yarışmacının annesi ise Kazakistanlı.

Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Rusya'da geçiren Demirhan Ali, farklı kültürlerden edindiği deneyimlerin mutfak bakış açısını geliştirdiğini ifade ediyor. Yarışmanın tanıtımında kullandığı '3 yaşımdan beri annemle mutfakta yemek yapıyorum.' sözleri de dikkat çekmişti.

Demirhan Ali Kaç Yaşında, Nereli?

24 yaşındaki Demirhan Ali, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Aslen Karabüklü olan genç yarışmacı, çocukluk yıllarının bir kısmını Rusya'da geçirdiğini ve bu deneyimin mutfak kültürüne katkı sağladığını söylüyor.

Demirhan Ali'nin Mesleği Ne?

Demirhan Ali, Bolu Mengen Aşçılık Bölümü mezunu. Profesyonel aşçılık eğitimi alan yarışmacı, teknik bilgisini ve mutfak deneyimini MasterChef Türkiye mutfağında sergileyerek ana kadroya girmeyi başardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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