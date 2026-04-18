Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Bilinmeyenleri! Aşk Hayatı, Kariyeri ve Son Projeleri

Esra Demirci
18.04.2026 - 13:04

Türk televizyon dünyasının en karizmatik ve yetenekli isimlerinden biri olan Akın Akınözü, özellikle Hercai dizisindeki Miran karakteriyle dünya çapında bir üne kavuştu. Peki, başarılı oyuncu Akın Akınözü kimdir? Sanatçı bir aileden gelen ve Amerika’da aldığı matematik eğitimini oyunculuk tutkusuyla birleştiren Akınözü'nün hayatı, kariyer yolculuğu, fiziksel özellikleri ve 2026 yılındaki yeni projeleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu içerikte bulabilirsiniz.

Akın Akınözü'nün Hayatı ve Eğitimi

22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da doğan Akın Akınözü, eğitim hayatındaki başarısıyla dikkat çekmektedir. Lise eğitimini TED Ankara Koleji Matematik-Fen bölümünde tamamlayan oyuncu, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de (UC Berkeley) Uygulamalı Matematik bölümünden mezun olmuştur. Matematik eğitimi sırasında sanata olan ilgisini keşfeden Akınözü, Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk dersleri alarak kariyerine yön vermiştir.

Akın Akınözü'nün Kariyer Yolculuğu ve Unutulmaz Dizileri

Akın Akınözü, ekran yolculuğuna 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle adım atmıştır. Ancak asıl büyük çıkışını, 2019-2021 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hercai dizisindeki Miran Aslanbey rolüyle yapmıştır. Bu projenin ardından Kaderimin OyunuTuzak ve Yaban Çiçekleri gibi önemli yapımlarda başrol üstlenmiştir.

Akın Akınözü son olarak Show TV'de yayınlanan Veliaht dizisinde Timur karakteriyle başrol oynadı.

Akın Akınözü'nün Boyu, Kilosu ve Burcu

Fiziksel özellikleriyle de merak konusu olan oyuncunun boyu 1.80 metre, kilosu ise yaklaşık 75-76 kg civarındadır. 22 Eylül doğumlu olan Akın Akınözü, Başak burcu özelliklerini taşımaktadır (bazı kaynaklarda Eylül sonu olduğu için Terazi/Başak geçişi olarak da değerlendirilir ancak genel kabul Başak-Terazi sınırı yönündedir).

Akın Akınözü’nün Yeni Dizisi ve Projeleri (2026)

Akın Akınözü, 2026 sezonunda hayranlarını heyecanlandıran yeni projelerle geri dönüyor. En güncel bilgilere göre oyuncu, Serra Arıtürk ile başrollerini paylaştığı Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Tuba Büyüküstün ile birlikte rol alacağı ve çekimlerinin 2026 yılında başlaması planlanan Mardin'in En Güzel Kızı adlı sinema filmiyle ilk beyaz perde debutunu yapmaya hazırlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Akın Akınözü aslen nerelidir?

Akın Akınözü aslen Ankara doğumludur. Annesi ünlü oyuncu Özlem Akınözü, babası ise Tamer Akınözü'dür.

Akın Akınözü sevgilisi kim?

Akın Akınözü, yaklaşık 7 yıl süren birlikteliğinin ardından sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Eylül 2024'te yollarını ayırmıştır.

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü neden öldü?

Oyuncunun annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Temmuz 2024'te hayatını kaybetmiştir.

Akın Akınözü hangi üniversiteden mezun?

Ünlü oyuncu, Amerika'daki University of California, Berkeley (UC Berkeley) Uygulamalı Matematik bölümünden mezun olmuştur.

Akın Akınözü'nün yeni dizisi ne zaman başlıyor?

Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu Veliaht dizisinin ilk bölümleri Eylül 2025'te izleyiciyle buluşmuştur; oyuncunun yeni film projesi Mardin'in En Güzel Kızı ise 2026 yılı içerisinde vizyona girmesi beklenmektedir.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
