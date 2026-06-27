Mağaradaki Siyah Çizgilerin Peşine Düştüler: 16 Bin Yıllık Gerçeğe Ulaştılar
Fransa'nın güneybatısında yer alan Dordogne bölgesindeki Font-de-Gaume Mağarası, tarih öncesi döneme ait sanatsal faaliyetlerin kronolojisini belirleme noktasında büyük bir keşfe ev sahipliği yaptı. Les Eyzies kasabası yakınlarında konumlanan ve Avrupa’nın en önemli arkeolojik alanları arasında gösterilen bu mağaradaki bazı siyah çizimlerin, günümüzden yaklaşık 13 bin ila 16 bin yıl önce tamamlandığı belgelendi. Uzmanlar, uzun yıllar boyunca söz konusu figürlerin yaşını belirlemekte güçlük çekti; zira bu eserlerin tarihlendirme analizlerine imkan tanımayan mineral pigmentlerle resmedildiği düşünülmekteydi. Ancak son teknolojik imkânlarla yürütülen güncel çalışmalar bu köklü akademik varsayımı tamamen değiştirdi.
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Gelişmiş Görüntüleme Teknolojileri Sayesinde Çizimlerde Odun Kömürü Kullanıldığı Belirlendi
Elde Edilen Yeni Bulgular Tarih Öncesi Sanat Eserlerinin Tarihlendirilmesinde Yeni Bir Dönem Başlattı
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