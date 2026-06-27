Mağaradaki Siyah Çizgilerin Peşine Düştüler: 16 Bin Yıllık Gerçeğe Ulaştılar

Araştırma heyeti, mağara duvarlarında yer alan bir bizon figürü ile insan yüzünü andıran bir maskenin siyah hatlarını mercek altına aldı. Yapılan hassas incelemeler neticesinde, çizimlerde sanılanın aksine mineral değil, organik karbon içeren odun kömürünün tercih edildiği saptandı. Organik yapısı sebebiyle radyokarbon yöntemine elverişli olan bu kömür izlerinden mikroskobik örnekler toplandı. Laboratuvar analizleri sonucunda, bizon figürünün 13 bin 200 ila 13 bin 500 yıl öncesine, maske tasvirinin ise 15 bin ila 16 bin yıl öncesine ait olduğu saptanarak eserlerin Buzul Çağı'nın son evresinde üretildiği netlik kazandı.