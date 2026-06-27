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Mağaradaki Siyah Çizgilerin Peşine Düştüler: 16 Bin Yıllık Gerçeğe Ulaştılar

Mağaradaki Siyah Çizgilerin Peşine Düştüler: 16 Bin Yıllık Gerçeğe Ulaştılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 18:33
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Fransa'nın güneybatısında yer alan Dordogne bölgesindeki Font-de-Gaume Mağarası, tarih öncesi döneme ait sanatsal faaliyetlerin kronolojisini belirleme noktasında büyük bir keşfe ev sahipliği yaptı. Les Eyzies kasabası yakınlarında konumlanan ve Avrupa’nın en önemli arkeolojik alanları arasında gösterilen bu mağaradaki bazı siyah çizimlerin, günümüzden yaklaşık 13 bin ila 16 bin yıl önce tamamlandığı belgelendi. Uzmanlar, uzun yıllar boyunca söz konusu figürlerin yaşını belirlemekte güçlük çekti; zira bu eserlerin tarihlendirme analizlerine imkan tanımayan mineral pigmentlerle resmedildiği düşünülmekteydi. Ancak son teknolojik imkânlarla yürütülen güncel çalışmalar bu köklü akademik varsayımı tamamen değiştirdi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas...
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Gelişmiş Görüntüleme Teknolojileri Sayesinde Çizimlerde Odun Kömürü Kullanıldığı Belirlendi

Gelişmiş Görüntüleme Teknolojileri Sayesinde Çizimlerde Odun Kömürü Kullanıldığı Belirlendi

Araştırma heyeti, mağara duvarlarında yer alan bir bizon figürü ile insan yüzünü andıran bir maskenin siyah hatlarını mercek altına aldı. Yapılan hassas incelemeler neticesinde, çizimlerde sanılanın aksine mineral değil, organik karbon içeren odun kömürünün tercih edildiği saptandı. Organik yapısı sebebiyle radyokarbon yöntemine elverişli olan bu kömür izlerinden mikroskobik örnekler toplandı. Laboratuvar analizleri sonucunda, bizon figürünün 13 bin 200 ila 13 bin 500 yıl öncesine, maske tasvirinin ise 15 bin ila 16 bin yıl öncesine ait olduğu saptanarak eserlerin Buzul Çağı'nın son evresinde üretildiği netlik kazandı.

Elde Edilen Yeni Bulgular Tarih Öncesi Sanat Eserlerinin Tarihlendirilmesinde Yeni Bir Dönem Başlattı

Elde Edilen Yeni Bulgular Tarih Öncesi Sanat Eserlerinin Tarihlendirilmesinde Yeni Bir Dönem Başlattı

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Vézère Vadisi’ndeki bu mağara, 200'den fazla resim ve oymayı bünyesinde barındırıyor. Kronolojik incelemeler, kömürle yapılan ilk çizimlerin üzerine ilerleyen süreçte manganez bazlı yeni katmanların eklendiğini ortaya koydu. Bu veri, mağaranın farklı çağlarda yaşayan topluluklar tarafından defalarca ziyaret edildiğini gösterdi. Keşfedilen bu yeni analiz metodunun Fransa genelindeki diğer tarih öncesi mağara sanatlarının da doğru şekilde tarihlendirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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