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İbrahim Selim ve Şeyma Keten'in Düğün Sonrası İlk Durağı Belli Oldu: Nikah İtalya'da Balayı Fethiye'de!

İbrahim Selim ve Şeyma Keten'in Düğün Sonrası İlk Durağı Belli Oldu: Nikah İtalya'da Balayı Fethiye'de!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.07.2026 - 19:24
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Geçtiğimiz hafta İtalya'da sade bir törenle dünyaevine giren İbrahim Selim ve Şeyma Keten'in düğün sonrası ilk durağı belli oldu. Çiçeği burnunda çift, balayı için rotalarını yurt dışına değil, Fethiye'nin büyüleyici doğasına çevirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin son yıllarda en sevilen ekran yüzlerinden biri haline gelen İbrahim Selim, oyunculuk kariyeriyle başladığı yolculuğunu bugün dijital dünyanın en başarılı içerik üreticilerinden biri olarak sürdürüyor.

Türkiye'nin son yıllarda en sevilen ekran yüzlerinden biri haline gelen İbrahim Selim, oyunculuk kariyeriyle başladığı yolculuğunu bugün dijital dünyanın en başarılı içerik üreticilerinden biri olarak sürdürüyor.

Tiyatro sahnesindeki performanslarıyla dikkat çeken Selim, yer aldığı dizi ve sinema projelerinin ardından özellikle hazırlayıp sunduğu sohbet programlarıyla geniş kitlelerin gönlünde bambaşka bir yer edinmeyi başardı. Samimi tavrı, kendine has mizah anlayışı ve konuklarıyla kurduğu doğal iletişim sayesinde milyonlarca kişinin takip ettiği bir isim haline gelen başarılı sunucu, kariyerindeki yükselişini her geçen yıl daha da ileri taşımayı sürdürüyor.

İş hayatındaki başarısıyla adından söz ettiren İbrahim Selim, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Selim'in kalbini çalan isim ise moda ve kreatif sektöründe çalışan Şeyma Keten'di. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. 

Kırmızı halılarda ve davetlerde zaman zaman birlikte görüntülenseler de aşklarını magazin gündeminin merkezine taşımayan ikili, ilişkilerini büyük ölçüde kendi özel alanlarında yaşamayı seçti. Birbirlerine olan uyumları ve doğal halleriyle dikkat çeken çift, zaman içinde evlilik kararı alarak ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Yakın çevrelerinin katıldığı sade ama bir o kadar da romantik bir organizasyon planlayan İbrahim Selim ve Şeyma Keten, geçtiğimiz hafta İtalya'da gerçekleştirdikleri nikahla hayatlarını birleştirerek yeni bir sayfa açmıştı.

İtalya'da düzenlenen romantik düğün töreniyle evlenen İbrahim Selim ve Şeyma Keten, nikahın hemen ardından balayı için yurt dışında kalmayı tercih etmedi.

İtalya'da düzenlenen romantik düğün töreniyle evlenen İbrahim Selim ve Şeyma Keten, nikahın hemen ardından balayı için yurt dışında kalmayı tercih etmedi.

Çiçeği burnunda çift, bu kez rotalarını Türkiye'nin en sevilen tatil bölgelerinden biri olan Muğla'ya çevirdi.

Yoğun geçen düğün hazırlıkları, seyahat planları ve nikah heyecanının ardından kısa da olsa baş başa vakit geçirmek isteyen ikili, Fethiye'nin doğayla iç içe atmosferiyle öne çıkan Faralya bölgesini tercih etti. Çiftin konakladığı adres ise bölgenin en dikkat çeken otellerinden biri olan Nautical Hotel oldu.

Muhteşem deniz manzarası ve sakin atmosferiyle bilinen otelde romantik bir hafta sonu geçiren İbrahim Selim ile Şeyma Keten'in mutluluğu objektiflere de yansıdı. Birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, düğünün yorgunluğunu gözlerden uzak, huzurlu bir tatille atmayı tercih etti. Sosyal medyada paylaştıkları kareler de kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri peş peşe 'Balayı çok yakışmış', 'Mutlulukları gözlerinden okunuyor' ve 'Tam bir balayı enerjisi' yorumları yaptı.

Ünlü isimlerin son yıllarda düğün ve balayı için yurt dışındaki egzotik destinasyonları tercih ettiği bir dönemde İbrahim Selim ile Şeyma Keten'in seçimi dikkat çekti.

Ünlü isimlerin son yıllarda düğün ve balayı için yurt dışındaki egzotik destinasyonları tercih ettiği bir dönemde İbrahim Selim ile Şeyma Keten'in seçimi dikkat çekti.

Çift, hayatlarının en özel 'evet'ini İtalya'nın romantik atmosferinde söylemeyi tercih ederken, balayı söz konusu olduğunda rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

Çiçeği burnunda çift, evliliklerinin ilk günlerinde hem romantik bir Avrupa nikâhına hem de yurdumuzun masmavi sularında huzurlu bir balayı kaçamağına imza atarak unutamayacakları bir başlangıç yapmış oldu!

Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz, aşk herkese iyi gelsin.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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