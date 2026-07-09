İbrahim Selim ve Şeyma Keten'in Düğün Sonrası İlk Durağı Belli Oldu: Nikah İtalya'da Balayı Fethiye'de!
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Türkiye'nin son yıllarda en sevilen ekran yüzlerinden biri haline gelen İbrahim Selim, oyunculuk kariyeriyle başladığı yolculuğunu bugün dijital dünyanın en başarılı içerik üreticilerinden biri olarak sürdürüyor.
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İtalya'da düzenlenen romantik düğün töreniyle evlenen İbrahim Selim ve Şeyma Keten, nikahın hemen ardından balayı için yurt dışında kalmayı tercih etmedi.
Ünlü isimlerin son yıllarda düğün ve balayı için yurt dışındaki egzotik destinasyonları tercih ettiği bir dönemde İbrahim Selim ile Şeyma Keten'in seçimi dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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