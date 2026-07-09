İbrahim Selim ve Şeyma Keten'in Düğün Sonrası İlk Durağı Belli Oldu: Nikah İtalya'da Balayı Fethiye'de!

Tiyatro sahnesindeki performanslarıyla dikkat çeken Selim, yer aldığı dizi ve sinema projelerinin ardından özellikle hazırlayıp sunduğu sohbet programlarıyla geniş kitlelerin gönlünde bambaşka bir yer edinmeyi başardı. Samimi tavrı, kendine has mizah anlayışı ve konuklarıyla kurduğu doğal iletişim sayesinde milyonlarca kişinin takip ettiği bir isim haline gelen başarılı sunucu, kariyerindeki yükselişini her geçen yıl daha da ileri taşımayı sürdürüyor.

İş hayatındaki başarısıyla adından söz ettiren İbrahim Selim, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Selim'in kalbini çalan isim ise moda ve kreatif sektöründe çalışan Şeyma Keten'di. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Kırmızı halılarda ve davetlerde zaman zaman birlikte görüntülenseler de aşklarını magazin gündeminin merkezine taşımayan ikili, ilişkilerini büyük ölçüde kendi özel alanlarında yaşamayı seçti. Birbirlerine olan uyumları ve doğal halleriyle dikkat çeken çift, zaman içinde evlilik kararı alarak ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Yakın çevrelerinin katıldığı sade ama bir o kadar da romantik bir organizasyon planlayan İbrahim Selim ve Şeyma Keten, geçtiğimiz hafta İtalya'da gerçekleştirdikleri nikahla hayatlarını birleştirerek yeni bir sayfa açmıştı.