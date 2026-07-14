Athena Gökhan Özoğuz'dan Haluk Levent ve AHBAP'a Tepki!
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkındaki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, ünlü isimlerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, X hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle de adından söz ettiriyordu.
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Athena'nın Solisti Gökhan Özoğuz'dan Dikkat Çeken Tepki: "Bir Kere de Şaşırsak Şu Memlekette"
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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