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Athena Gökhan Özoğuz'dan Haluk Levent ve AHBAP'a Tepki!

Athena Gökhan Özoğuz'dan Haluk Levent ve AHBAP'a Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 16:30
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkındaki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, ünlü isimlerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, X hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle de adından söz ettiriyordu.

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle de adından söz ettiriyordu.

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından organize ettiği yardım çalışmalarıyla milyonlarca kişinin takdirini kazanan Levent, uzun yıllar boyunca dayanışmanın sembol isimlerinden biri olarak anıldı.

Ancak son günlerde kamuoyunun gündeminde bambaşka bir gelişme yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent; 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi. Haluk Levent'in İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ise halen sürdüğü öğrenildi.

Athena'nın Solisti Gökhan Özoğuz'dan Dikkat Çeken Tepki: "Bir Kere de Şaşırsak Şu Memlekette"

Athena'nın Solisti Gökhan Özoğuz'dan Dikkat Çeken Tepki: "Bir Kere de Şaşırsak Şu Memlekette"

Soruşturmanın ardından sosyal medyada birçok ünlü isim yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşırken, dikkat çeken açıklamalardan biri de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

X hesabından paylaşım yapan Özoğuz, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

'Ah ahbap vah ahbap.

Hep böyle mi olacak bu işler?

Bir kere de şaşırsak şu memlekette.

Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.'

Paylaşımında soruşturmanın sonucunu beklediğini de vurgulayan Gökhan Özoğuz, henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığını ima ederek gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti. Buna rağmen kullandığı ifadeler, yaşanan gelişmeler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da açıkça ortaya koydu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce kullanıcı tarafından yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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