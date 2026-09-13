AKP'li Vekil Adem Korkmaz'dan "Vali Beni Tehdit Etti" İddiası: Ankara'dan Yakın Koruma İstedi

Gerilimin kökeninde, Burdur'da başlayıp Ankara'ya taşınan zorunlu dijital su sayacı tartışması var; İçişleri Bakanlığı bu süreçte uygulamadan vazgeçti, ama Korkmaz 30 Ağustos kutlamalarında valilikten uzaklaştırılmasını da aynı gerilimin bir uzantısı olarak gösterdi.

Ankara Valiliği'ne sunduğu dilekçede ise Bilgihan'a atfedilen ifade daha keskin: 'Sen bana savaş açtın, ben de yine söylüyorum, bana bir şey olursa hocayı götürürüm.' Korkmaz bu sözleri 'açık, doğrudan ve ciddi bir tehdit' olarak nitelendirirken, Burdur Valiliği iddialara dair şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.