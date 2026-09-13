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AKP'li Vekil Adem Korkmaz'dan "Vali Beni Tehdit Etti" İddiası: Ankara'dan Yakın Koruma İstedi

AKP'li Vekil Adem Korkmaz'dan "Vali Beni Tehdit Etti" İddiası: Ankara'dan Yakın Koruma İstedi

Burdur AK Parti
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 18:50
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AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik 'hocayı götürürüm' sözlerini tehdit olarak gördüğünü açıkladı ve Ankara Valiliği'nden yakın koruma istedi. Korkmaz'a göre bu ifade, kentteki zorunlu dijital su sayacı uygulamasına yönelik eleştirilerini Ankara'ya taşımasının ardından geldi. Burdur Valisi'nden konuyla ilgili bugüne kadar bir açıklama gelmedi.

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Korkmaz, Vali'ye "hocayı götürürüm" sözünü bizzat sordu.

Korkmaz, Vali'ye "hocayı götürürüm" sözünü bizzat sordu.

Gür Haber'in YouTube ve Facebook yayınına konuk olan Korkmaz, Burdur'daki zorunlu dijital su sayacı tepkilerini Ankara'da dile getirdiğini ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nın devreye girdiğini söyledi. 

Bu sürecin ardından Vali Bilgihan'ın kendisi için 'ben de hocayı götürürüm' dediğini duyunca doğrudan görüşmeye gitti, ifadeyi yüzüne sordu. Bilgihan 'seni' değil 'hocayı' diyerek aynı cümleyi tekrarlayınca Korkmaz'a göre konuşacak bir şey kalmadı. Korkmaz, 'Ben bu tehdidin içini nasıl dolduracağım, can güvenliğimi kim koruyacak?' sözleriyle bir yıldır bu ifadenin ağırlığıyla yaşadığını belirtti.

Dilekçedeki tehdit ifadesi, TV'dekinden çok daha ağır.

Dilekçedeki tehdit ifadesi, TV'dekinden çok daha ağır.

Gerilimin kökeninde, Burdur'da başlayıp Ankara'ya taşınan zorunlu dijital su sayacı tartışması var; İçişleri Bakanlığı bu süreçte uygulamadan vazgeçti, ama Korkmaz 30 Ağustos kutlamalarında valilikten uzaklaştırılmasını da aynı gerilimin bir uzantısı olarak gösterdi. 

Ankara Valiliği'ne sunduğu dilekçede ise Bilgihan'a atfedilen ifade daha keskin: 'Sen bana savaş açtın, ben de yine söylüyorum, bana bir şey olursa hocayı götürürüm.' Korkmaz bu sözleri 'açık, doğrudan ve ciddi bir tehdit' olarak nitelendirirken, Burdur Valiliği iddialara dair şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Korkmaz, korumanın seyahatlerde de uygulanmasını istedi.

Korkmaz, korumanın seyahatlerde de uygulanmasını istedi.

9 Eylül 2026 tarihli dilekçede Korkmaz, tek kişilik yakın koruma görevlisi talep etti. Bu tedbirin milletvekilliği görevinin gerektirdiği siyasi ve kamusal faaliyetlerde, ayrıca il içi ve il dışı seyahatlerde de uygulanmasını istedi. Dilekçe Ankara Valiliği Evrak Bürosu'nun kaşesiyle işleme alındı, ancak sonucu henüz açıklanmadı. Korkmaz aynı belgede, sözlerin 'ezbere değil bilinçli şekilde inşa edildiğini' düşündüğünü de ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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