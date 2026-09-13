AKP'li Vekil Adem Korkmaz'dan "Vali Beni Tehdit Etti" İddiası: Ankara'dan Yakın Koruma İstedi
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AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik 'hocayı götürürüm' sözlerini tehdit olarak gördüğünü açıkladı ve Ankara Valiliği'nden yakın koruma istedi. Korkmaz'a göre bu ifade, kentteki zorunlu dijital su sayacı uygulamasına yönelik eleştirilerini Ankara'ya taşımasının ardından geldi. Burdur Valisi'nden konuyla ilgili bugüne kadar bir açıklama gelmedi.
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Korkmaz, Vali'ye "hocayı götürürüm" sözünü bizzat sordu.
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Dilekçedeki tehdit ifadesi, TV'dekinden çok daha ağır.
Korkmaz, korumanın seyahatlerde de uygulanmasını istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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