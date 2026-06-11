“Ben Bunu Neden Daha Önce Bilmiyordum?” Diyeceğin 10 Temizlik Taktiği

Evin en çok unutulan yerlerinden biri de perdeler. Asılı duran perdeler aslında en çok toz tutan yerlerden. Bu yüzden düzenli yıkanması gerekiyor. Perdeler düzenli temizlenmediğinde ise biriken toz eve yayılıyor ve evin çok daha hızlı pislenmesine neden oluyor.