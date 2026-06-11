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“Ben Bunu Neden Daha Önce Bilmiyordum?” Diyeceğin 10 Temizlik Taktiği

etiket “Ben Bunu Neden Daha Önce Bilmiyordum?” Diyeceğin 10 Temizlik Taktiği

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 12:31
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Ev temizliği bazen hepimize çok zor geliyor. Aslında bazı tüyoları bilsek temizlik çok kolaylaşacak. Temizlik tüyolarını uygulayınca evi ne kadar kolay temizleyeceğini göreceksin. Neler bu temizliği kolaylaştıran tüyolar?

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1. Camları mikrofiber bezle silmek daha iyi!

Camları gazete ile silmek pratik bir temizlik hilesi olarak yıllardır biliniyor ama mikrofiber bezler gazeteden çok daha iyi sonuç veriyor. Kaliteli bir mikrofiber cam bezi ile silindiğinde camlarda iz kalmıyor. Gazete bazen iz bırakabilse de mikrofiber bezler bu konuda tam istenileni sağlıyor.

2. Camları güneş altında silmemek gerek!

Camları silmek için güneşli günler bekleniyor. Yağmurlu havada silmek doğru değil ama çok güneş varken de camları silmek doğru değil. Çünkü öğle güneşi altında silinen camlarda kullanılan temizleyiciler hızlıca kuruyor ve iz bırakıyor. Bulutlu havalarda ya da güneşin tam tepede olmadığı saatlerde silmek daha iyi.

3. Elektronik aletler işi çok kolaylaştırıyor.

3. Elektronik aletler işi çok kolaylaştırıyor.

Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop ile temizlik çok kolaylaşıyor. Özellikle yerleri silmeyi sevmeyenler için çok pratik. Bakterilere karşı %99,9 etkili mop sayesinde eski paspaslar tarih oluyor. Kablosuz olduğu için kullanması çok rahat. İstediğin gibi manevra yapıp her yeri silebiliyorsun. Kirli suyu emen yapısı ile her zaman temiz su kullanıyor.

4. Bulaşık süngerini daha sık değiştirmelisin.

Mutfakta sürekli kullanılan bulaşık süngerleri temiz görünüyor olabilir. Ama sürekli nemli kalan süngerler bakteri üretiyor. Yani kötü koku oluşumunu beklemeden yenisiyle değiştirmek gerekiyor.

5. Temizlik ürünlerini karıştırıyor musun?

Bilmeden ya da internetten okuduklarınla temizlik ürünlerini karıştırıyor olabilirsin. Bu aslında yapılan en büyük yanlışlardan. Çünkü içerikleri etkileşime girerek önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. İnternette gördüğün ya da biri söyledi diye temizlik ürünlerini karıştırmayı asla denememelisin.

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6. Fırını ılıkken temizlemek çok daha kolay.

Tamamen soğuyan yağ lekelerini fırından çıkarmak çok zor oluyor. Ama fırını biraz ısıttıktan sonra lekeler yumuşuyor ve temizlemesi çok kolay oluyor. El yakmayan hafif ılık fırında yağ lekeleri çözünüyor ve silerken kolayca çıkıyor. Kullandıktan sonra biraz bekleyip temizlediğinde işin çok kolaylaşacaktır yani.

7. Nevresimi değiştirmek yetmez.

Yastık ve nevresimleri düzenli değiştirmek gerekiyor, bunu biliyoruz. Ama sadece çarşafları değiştirmek yetmez. Çarşafları sermeden önce yatağın üstünü temizlemek gerekiyor. Çünkü yatakta toz, deri kalıntıları ve akarlar birikiyor. Yani sadece nevresimleri değiştirerek bunları temizlemiş oluyorsun.

8. Teknolojik aletleri nasıl temizleyeceğini biliyor musun?

Evdeki televizyon gibi teknolojik aletleri de temizlemek gerekiyor elbette. Tabii bunları temizlerken ekstra dikkatli olmak gerek. Monitör, televizyon ya da klavye için özel temizleyicileri kullanmalısın. Ayrıca bu temizleyicileri asla direkt sıkmamak gerekiyor. Önce beze temizleyiciyi sıktıktan sonra televizyon ya da monitörü o bezle silmelisin.

9. Perdeleri ihmal etmemek gerek.

Evin en çok unutulan yerlerinden biri de perdeler. Asılı duran perdeler aslında en çok toz tutan yerlerden. Bu yüzden düzenli yıkanması gerekiyor. Perdeler düzenli temizlenmediğinde ise biriken toz eve yayılıyor ve evin çok daha hızlı pislenmesine neden oluyor.

10. Çamaşır makinesini çok doldurmamalısın.

Makine ne kadar alıyorsa o kadar doldurmak mantıklı değil. Yani kapağı zorlayacak şekilde doldurmamak gerekiyor. Böyle çok dolduğunda su ve deterjan tüm kıyafetlere ulaşamıyor. O yüzden de her şey güzel yıkanmadan çıkıyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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