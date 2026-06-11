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%100 Müzik Sunar: Picnic & Gathering "Dance of Crystal" Konseptiyle İstanbul’u Büyülemeye Hazırlanıyor!

%100 Müzik Sunar: Picnic & Gathering "Dance of Crystal" Konseptiyle İstanbul’u Büyülemeye Hazırlanıyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
11.06.2026 - 12:57
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Şehrin merkezinde doğa, müzik ve yaratıcılığın kusursuz bir uyumla buluştuğu unutulmaz bir güne hazır mısın? Geri sayım başladı! Picnic & Gathering, 7. yılında dünyaca ünlü isimleri ve özgün canlı performansları; gastronomi, miksoloji ve bu yılın konsepti Dance of Crystal ile bir araya getiriyor.

Dance of Crystal, ışığın, sesin ve hareketin kristal formlarda hayat bulduğu büyüleyici bir evren sunuyor. Gün boyu değişen ışık yansımaları ve kristal detaylarla tasarlanan alanlar; müziğin enerjisini görsel bir deneyime dönüştürüyor.

İstanbul’un en rafine açık hava deneyimlerinden biri olan Picnic & Gathering, 13 Haziran’da Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleşiyor. Müziğin ele geçirdiği iki farklı sahne, gurme lezzetler ve bu yıl programa eklenen festival oyunlarıyla günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar süren çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda pek çok ünlü ismi ağırlayan etkinlikte, bu yıl elektronik müziğin seçkin isimlerinden alternatif müziğe uzanan güçlü line-up eşliğinde dans edeceksin. Üstelik hayvan dostlarımız da bize eşlik edebilecek!

Bu sene Picnic & Gathering sahnesi Acid Arab, Âme (Live),Camel Power Club, Kazy Lambist (Solo), Jakuzi (Dj Set), Auf & Armin, Konuralp, Nisa ve Irokka'yı ağırlayacak.

Deneyim Alanları

Gurme Food Court: Swissôtel The Bosphorus Gourmet’nin profesyonel hizmetiyle festival konseptine özel hazırlanan yaratıcı lezzetler.

Atölyeler ve Oyunlar: Görsel sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek yaratıcı atölyeler ve bu yıl eklenen eğlenceli, etkileşimli festival oyunları.

Duyurular ve güncel bilgiler için Instagram hesabını takip edebilir ve avantajlardan faydalanabilirsin: @picnicandgathering

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