%100 Müzik Sunar: Picnic & Gathering "Dance of Crystal" Konseptiyle İstanbul’u Büyülemeye Hazırlanıyor!

Şehrin merkezinde doğa, müzik ve yaratıcılığın kusursuz bir uyumla buluştuğu unutulmaz bir güne hazır mısın? Geri sayım başladı! Picnic & Gathering, 7. yılında dünyaca ünlü isimleri ve özgün canlı performansları; gastronomi, miksoloji ve bu yılın konsepti Dance of Crystal ile bir araya getiriyor.

Dance of Crystal, ışığın, sesin ve hareketin kristal formlarda hayat bulduğu büyüleyici bir evren sunuyor. Gün boyu değişen ışık yansımaları ve kristal detaylarla tasarlanan alanlar; müziğin enerjisini görsel bir deneyime dönüştürüyor.